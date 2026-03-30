BASF erhöht Preise für Inhaltsstoffe um bis zu 20 Prozent

BASF erhöht wegen gestiegener Energie- und Rohstoffkosten die Preise für pharmazeutische Hilfsstoffe und ausgewählte Wirkstoffe ‌um bis zu 20 Prozent. Die Preiserhöhung trete mit sofortiger Wirkung in ⁠Kraft, ⁠teilte die BASF-Geschäftseinheit Pharma Solutions am Montag mit. Die Anpassung betrifft Hilfsstoffe, die als inaktive Inhaltsstoffe eine zentrale Rolle in Arzneimittelformulierungen spielen, ‌sowie ausgewählte APIs, die ‌für die therapeutische Wirkung von Medikamenten verantwortlich sind.

Bereits Mitte März hatte BASF ⁠in seiner Sparte für Haushalts- und ‌Industriereiniger deutliche Preiserhöhungen ⁠angekündigt. Für alle Produkte in Europa wurden die Preise um bis zu 30 Prozent angehoben, ‌bei ausgewählten ⁠Produkten sogar noch mehr. ⁠Als Grund nannte der Konzern auch hier die hohe Preisunsicherheit bei wichtigen Rohstoffen sowie gestiegene Logistik-, Verpackungs- und Energiekosten.