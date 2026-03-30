Bitcoin: Volatilität und Dynamik richtig handeln

Als Bitcoin im Jahr 2009 an den Start ging, galt die Idee einer digitalen Währung ohne Banken zunächst als technisches Experiment. Gut anderthalb Jahrzehnte später hat sich die Kryptowährung zu einer ernstzunehmenden Anlageklasse entwickelt. Dieser Prozess war geprägt von Euphorie, starken Kurseinbrüchen, regulatorischen Debatten und technologischen Fortschritten. Was steckt hinter Bitcoin und wie können Anlegerinnen und Anleger daran partizipieren?

Die weltweite Finanzkrise im Jahr 2008 führte zu einem Verlust von Vertrauen in Banken und Notenbanken. Um das angeschlagene Finanzsystem zu retten, waren staatliche Rettungspakete in Billionenhöhe nötig. In diesem Klima des Misstrauens veröffentlichte im Oktober 2008 eine Person oder Gruppe unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto ein neun Seiten kurzes Dokument, das die Welt verändern sollte: das Bitcoin-Whitepaper.

Die darin enthaltene Kernbotschaft ist so einfach wie revolutionär. Es sollte ein elektronisches Zahlungssystem entstehen, das ohne Banken, ohne Staaten und ohne zentrale Kontrollinstanz auskommt. Peer-to-Peer, also direkt von Mensch zu Mensch, gesichert durch Mathematik statt durch Vertrauen in Institutionen. Im Januar 2009 schürfte Nakamoto den ersten Bitcoin-Block, den sogenannten Genesis-Block.

Bis heute ist die Identität von Satoshi Nakamoto ungeklärt. Ob es sich hierbei um eine Einzelperson oder eine Gruppe handelt, ob diese noch am Leben ist oder bereits verstorben ist – niemand weiß es. Nakamoto zog sich im Jahr 2010 aus dem Projekt zurück und überließ die weitere Entwicklung einer wachsenden Open-Source-Gemeinschaft.

Funktionsweise der Blockchain

Damit Bitcoin zuverlässig funktioniert, greifen mehrere technische Bausteine ineinander. Im Zentrum steht die Blockchain – ein öffentliches und fälschungssicheres Register, in dem Transaktionen dauerhaft gespeichert werden. Einzelne Transaktionen werden zu Blöcken zusammengefasst und anschließend von Minern, die Rechenleistung bereitstellen, überprüft und bestätigt. Dieses Verfahren nennt man Proof of Work (PoW, also Arbeitsnachweis): Miner weisen durch Rechenarbeit nach, dass sie die Validierung korrekt durchgeführt haben. Ist ein Block bestätigt, wird er an die bestehende Kette angehängt – daher der Name Blockchain. Jeder Block enthält zudem einen Hash des vorherigen Blocks, eine Art digitalen Fingerabdruck. Dadurch fällt jede Manipulation sofort auf, weil der Fingerabdruck nicht mehr zur Kette passen würde.

Auf dieser Basis arbeiten weitere Mechanismen des Netzwerks: Kryptografie schützt unter anderem die Übertragung von Daten, während das Mining gleichzeitig neue Bitcoin-Einheiten erzeugt und die Integrität des Systems stärkt. Das asymmetrische Kryptografie-Prinzip besteht aus einem Public Key, der als Empfangsadresse dient, und einem Private Key, der die Kontrolle über die eigenen Bestände nachweist. Zur sicheren Aufbewahrung dieser Schlüssel dienen Wallets – Speicherlösungen, die es Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, selbst die Kontrolle über ihre Bitcoin zu behalten.

Bitcoin heute: Zahlungsmittel, Wertspeicher und Investment

Mehr als 15 Jahre nach dem Genesis-Block ist Bitcoin die größte und bekannteste Kryptowährung der Welt. Je nach Marktphase bewegt sich die Marktkapitalisierung im Bereich von mehreren 100 Mrd. bis über 2 Bio. US-Dollar.

Parallel dazu nimmt auch die Debatte über die Rolle von Bitcoin im Finanzsystem zu. Einige sehen in der Kryptowährung vor allem ein alternatives Zahlungsmittel. Das Netzwerk ermöglicht weltweite Transaktionen ohne zentrale Instanz und kann damit ein zensurresistentes Zahlungssystem darstellen – insbesondere in Regionen mit schwachen Währungen oder eingeschränktem Zugang zum Bankensystem. Bitcoin spielt im Alltag als Zahlungsmittel hierzulande bislang jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Andere betrachten Bitcoin eher als digitalen Wertspeicher oder möglichen Schutz vor Inflation. Die begrenzte Menge von maximal 21 Millionen Coins wird dabei häufig als Argument für eine mögliche Wertstabilität angeführt. Doch haben die starken Kursschwankungen der vergangenen Jahre gezeigt, dass Bitcoin bislang kaum als Wertspeicher taugt. Für viele Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer steht daher vor allem ein anderer Aspekt im Mittelpunkt. Bitcoin wird häufig als sogenanntes High-Beta-Investment betrachtet, das stark auf Bewegungen an den Finanzmärkten reagiert und eine hohe Volatilität aufweist. Diese Eigenschaften machen die Kryptowährung insbesondere für aktive Traderinnen und Trader interessant, gehen jedoch auch mit erheblichen Risiken bis hin zum möglichen Totalverlust einher.

Zudem kann Bitcoin als Diversifikationsbaustein im Portfolio betrachtet werden. Die Überlegung dahinter ist, dass sich Bitcoin in bestimmten Marktphasen anders entwickeln kann als klassische Anlageklassen wie Aktien oder Anleihen. Eine kleine Beimischung könnte daher das Chance-Risiko-Profil eines Portfolios verändern. Aus diesem Grund nehmen sowohl viele institutionelle Investoren als auch zunehmend private Anlegerinnen und Anleger Bitcoin in ihr Portfolio mit auf.

Bitcoin morgen: Skalierung, Adoption und geopolitische Bedeutung

Eine der größten technischen Herausforderungen von Bitcoin ist nach wie vor die begrenzte Transaktionsgeschwindigkeit. Das Hauptnetzwerk kann nur eine geringe Anzahl von Transaktionen pro Sekunde verarbeiten. Das reicht nicht aus, um als globale Zahlungsinfrastruktur im Alltag zu dienen. Genau hier setzt das Lightning Network an, das 2015 in einem White Paper vorgestellt wurde. Als zweite Schicht (Layer 2) über der Blockchain ermöglicht es nahezu sofortige Zahlungen zu minimalen Gebühren. Dabei werden Transaktionen zunächst außerhalb der eigentlichen Blockchain abgewickelt und nur das Endergebnis dauerhaft im Netzwerk gespeichert. So könnten künftig auch sehr kleine Beträge kostengünstig übertragen werden, etwa für digitale Inhalte oder Mikrozahlungen im Internet.

Neben den technischen Entwicklungen könnte künftig auch die geopolitische Dimension von Bitcoin stärker in den Fokus rücken. In mehreren Ländern wird inzwischen darüber diskutiert, ob Bitcoin langfristig eine Rolle als strategische Reserveanlage spielen könnte. Die USA haben in dieser Hinsicht bereits einen konkreten Schritt unternommen. Im März 2025 unterzeichnete Präsident Trump eine Executive Order zur Einrichtung einer nationalen Strategic Bitcoin Reserve. Die rund 200.000 Bitcoin, die aus staatlichen Beschlagnahmungen stammen, sollen langfristig als Wertspeicher gehalten werden, ohne dass derzeit eine Verkaufsabsicht besteht. Damit erkennen die USA Bitcoin erstmals offiziell als strategisches Reserve-Asset an. Sollten weitere Staaten oder Zentralbanken Bitcoin in ihre Reservepolitik einbeziehen, könnte dies die Nachfrage nachhaltig verändern und dem Markt eine neue Dimension verleihen.

Risiken, die Anlegerinnen und Anleger im Blick behalten sollten

So vielversprechend die Perspektiven von Bitcoin auch erscheinen mögen, die Kryptowährung ist nach wie vor mit erheblichen Risiken verbunden. Insbesondere der Energiebedarf des Proof-of-Work-Mechanismus steht seit Jahren in der Kritik. Das Bitcoin-Netzwerk verbraucht etwa so viel Strom wie einzelne Industriestaaten. Für Kritikerinnen und Kritiker stellt dies ein ökologisches Problem dar, das den Energieverbrauch digitaler Währungen grundsätzlich infrage stellt und regelmäßig politische Debatten auslöst.

Hinzu kommt ein weiterhin uneinheitliches regulatorisches Umfeld. In Europa schafft die MiCA-Verordnung (Markets in Crypto-Assets) erstmals einen umfassenderen Rahmen für den Kryptomarkt. Anbieter von Kryptowährungsdienstleistungen benötigen künftig eine Lizenz und Emittenten unterliegen strengeren Transparenz- und Informationspflichten. Weltweit ist die Regulierung jedoch sehr unterschiedlich ausgestaltet. Verschärfte Vorschriften, Handelsbeschränkungen oder neue Meldepflichten einzelner Staaten können die Marktstimmung kurzfristig deutlich beeinflussen.

Nicht zuletzt bleibt die hohe Volatilität ein Risiko. In der bisherigen Geschichte von Bitcoin waren Kurseinbrüche von 50 Prozent oder mehr keine Ausnahme, sondern ein wiederkehrendes Muster. Wer in Bitcoin investiert, sollte sich dieser Schwankungen bewusst sein und die Anlage nur als Beimischung mit entsprechendem Risikobewusstsein in Betracht ziehen.

Bequem in Bitcoin investieren

Für Anlegerinnen und Anleger, die Bitcoin ihrem Depot beimischen und die Verlustrisiken reduzieren möchten, könnten Zertifikate mit Kapitalschutz eine interessante Alternative zu einem Direktinvestment sein. So bietet beispielsweise das USD Garant Cap Zertifikat 09/2031 der UniCredit S.p.A. auf den iShares® Bitcoin Trust ETF einen klar strukturierten Ansatz, denn es verbindet Kapitalschutz durch den Emittenten mit einer begrenzten Partizipation an möglichen Kursgewinnen.

USD Garant Cap Zertifikat 09/2031 der UniCredit S.p.A. auf den iShares® Bitcoin Trust ETF Basiswert iShares® Bitcoin Trust ETF ISIN / WKN IT0005693889 / A2J1U6 Festgelegte Währung USD Finaler Beobachtungstag 23.09.2031 Rückzahlungstermin 30.09.2031 Emissionspreis USD 1.025,– Berechnungsbetrag USD 1.000,– Mindestrückzahlung USD 1.000,– Maximalrückzahlung USD 1.600,– Zeichnungsfrist bis 07.05.2026* Emissionstag 12.05.2026 *Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Zur Funktionsweise des Produkts.

Das Produkt ist eine Schuldverschreibung der UniCredit S.p.A.

Im Falle einer Insolvenz des Emittenten, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

Stand: 20.03.2026. Quelle: onemarkets (UniCredit Bank GmbH)

Das USD Garant Cap Zertifikat kann unter normalen Marktbedingungen börslich und außerbörslich verkauft werden. Dabei ist zu beachten, dass der Kapitalschutz nur am Ende der Laufzeit greift. Bei einem Verkauf während der Laufzeit können Anlegerinnen und Anleger somit auch einen Verlust erleiden, wenn etwa der Verkaufspreis unter dem Erwerbspreis liegt.

Zusätzlich bietet die UniCredit auch Instrumente für eher kurzfristig orientierte Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer an. So gibt es beispielsweise Mini-Futures auf den CME Bitcoin Future, mit denen Anlegerinnen und Anleger sowohl auf steigende als auch auf fallende Bitcoin-Kurse setzen können. Aufgrund ihres Hebeleffekts eignen sich diese Produkte vor allem für erfahrene Anlegerinnen und Anleger, da bereits kleinere Kursbewegungen zu überproportionalen Gewinnen, aber auch zu Verlusten bis hin zum Totalverlust führen können.

Bei Zertifikaten besteht das Risiko, dass der Emittent seine Verpflichtungen aus dem Produkt z. B. im Falle einer Insolvenz nicht erfüllen kann (Emittentenrisiko).

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