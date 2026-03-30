Chemieindustrie fehlen wegen Irankrieg Grundstoffe für Nylon und Klebstoffe

Frankfurt, 30. ⁠Mrz (Reuters) - Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) hat seine Warnung vor Lieferengpässen wegen des Irankriegs verschärft. Besonders angespannt sei die Lage bei Cyclohexan, Glycol, Melamin und Methanol, ‌teilte der Verband am Montag mit. Diese Stoffe werden unter anderem für die Herstellung von Nylon, Klebstoffen ⁠und ⁠als Lösungsmittel benötigt. "Der Irankrieg zeigt schonungslos, wie verwundbar Europa geworden ist", erklärte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup. "Wenn als indirekte Folge zentrale Vorprodukte fehlen oder unbezahlbar werden, trifft das die deutsche Wertschöpfung mitten ins Herz." ‌Die Eskalation am Persischen Golf bremse ‌die erhoffte wirtschaftliche Erholung jäh aus. Steigende Energie- und Rohstoffpreise erhöhten die Kosten der Industrie, schürten neue Inflationssorgen ⁠und dämpften den Konsum.

Dem Verband zufolge fallen durch die ‌Blockade der Straße von Hormus ⁠die Golfstaaten als wichtige Exporteure vorerst aus. Zudem hätten andere Exporteure, besonders aus Asien, wegen des Krieges bereits höhere Gewalt (Force Majeure) geltend gemacht ‌und ihre Lieferungen eingestellt. ⁠Die fehlenden Mengen könnten ⁠mangels Kapazitäten nur teilweise durch die europäische Eigenproduktion gedeckt werden. Bereits Mitte März hatte der VCI vor "extremen Engpässen" und dem Abbrechen von Lieferketten gewarnt. Die Krise trifft die Branche in einer ohnehin schwierigen Lage nach einem Produktions- und Umsatzrückgang im vergangenen Jahr.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Philipp Krach. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)