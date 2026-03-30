Crowdstrike trotzt KI-Druck – Marvell vor Wachstumsschub
In der heutigen Sendung geht es um folgende Werte: Südzucker, SMA Solar, Suss Microtech, BYD, Total, Almonty, Carnival, Motorola, Alphabet, Marvell und Crowdstrike.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Suss Microtech: Schwacher Ausblick sorgt für Druck
Nach starken Zahlen kippt die Stimmung beim SDax-Wert– der Blick richtet sich plötzlich auf Margen, Auftragseingang und die Frage: Wie schwierig wird das Übergangsjahr wirklich?
Marvell: KI-Boom verlagert sich ins Netzwerk
Der Fokus verschiebt sich – nicht mehr nur Rechenleistung zählt, sondern die Verbindung dazwischen. Welche Rolle spielt Marvell im nächsten großen Infrastrukturzyklus?
Crowdstrike: Upgrade trotz KI-Druck
Neue Konkurrenz durch KI sorgt für Unsicherheit bei Crowdstrike. Gleichzeitig wächst das Vertrauen in langfristige Treiber. Beginnt hier eine neue Phase für den Cybersecurity-Sektor?
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