Märkte heute 30.03.2026

Crowdstrike trotzt KI-Druck – Marvell vor Wachstumsschub

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um folgende Werte: Südzucker, SMA Solar, Suss Microtech, BYD, Total, Almonty, Carnival, Motorola, Alphabet, Marvell und Crowdstrike.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Suss Microtech: Schwacher Ausblick sorgt für Druck 

Nach starken Zahlen kippt die Stimmung beim SDax-Wert– der Blick richtet sich plötzlich auf Margen, Auftragseingang und die Frage: Wie schwierig wird das Übergangsjahr wirklich?

Marvell: KI-Boom verlagert sich ins Netzwerk 

Der Fokus verschiebt sich – nicht mehr nur Rechenleistung zählt, sondern die Verbindung dazwischen. Welche Rolle spielt Marvell im nächsten großen Infrastrukturzyklus?

Crowdstrike: Upgrade trotz KI-Druck 

Neue Konkurrenz durch KI sorgt für Unsicherheit bei Crowdstrike. Gleichzeitig wächst das Vertrauen in langfristige Treiber. Beginnt hier eine neue Phase für den Cybersecurity-Sektor?

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