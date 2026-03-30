Das neue onemarkets Portal
Nach einem umfassenden Relaunch präsentiert sich das onemarkets Portal in neuem Design. Die überarbeitete Plattform bietet eine optimierte Navigation, neue innovative Tools und einen noch übersichtlicheren Zugang zu zahlreichen Investmentlösungen.
Mit dem Relaunch hat onemarkets by UniCredit seine digitale Plattform für Anlegerinnen und Anleger grundlegend modernisiert. Ziel der Überarbeitung war es, Nutzerinnen und Nutzern den Zugang zu relevanten Informationen und passenden Investmentlösungen zu erleichtern.
Das neue Design setzt auf eine klare Struktur und eine intuitive Navigation. Dadurch lassen sich Marktupdates, Produktdetails und weiterführende Informationen einfacher finden und nutzen. Gleichzeitig sorgen optimierte Ladezeiten und eine verbesserte Produktsuche dafür, dass Anlegerinnen und Anleger schneller einen Überblick über mögliche Anlagelösungen erhalten.
Als zentrale Anlaufstelle bündelt das Portal eine Vielzahl von Anlageprodukten – von Fonds und Zertifikaten über Anleihen bis hin zu Hebelprodukten. Ergänzende Marktübersichten und Informationsangebote helfen dabei, Entwicklungen an den Finanzmärkten einzuordnen und Anlagechancen zu erkennen.
Darüber hinaus bieten neue Tools zusätzliche Unterstützung bei der Planung und Analyse von Investments. Mit der verbesserten Suchfunktion lassen sich Produkte gezielter finden, während der Zahlungskalender wichtige Termine wie Zins- oder Rückzahlungen übersichtlich darstellt. Detaillierte Fondsinformationen ermöglichen zudem tiefere Einblicke in Portfolios und deren Zusammensetzung.
Zur Verfügung steht somit eine Plattform, die Anlegerinnen und Anlegern mehr Orientierung bietet und sie dabei unterstützt, fundiertere und selbstbestimmte Investmententscheidungen zu treffen.
Alle wichtigen Neuerungen auf einen Blick
Bessere Orientierung
- Neue Produktsuche
Die überarbeitete Suchfunktion hilft Ihnen, das passende Produkt effizienter zu finden.
- Geführte Suche
Schritt-für-Schritt-Anleitungen erleichtern die Auswahl von Produkten, die zu Ihren Anlagezielen passen.
- Top-Produkte
Eine Übersicht der meistgehandelten und meistbesuchten Produkte bietet Ihnen schnelle Einblicke in aktuelle Markttrends.
- Marktüberblick
Wichtige Indizes, Währungen und Rohstoffe auf einen Blick – ohne zwischen Quellen wechseln zu müssen.
- Watchlist
Speichern Sie ausgewählte Produkte in einer persönlichen Liste für schnellen Zugriff und bessere Organisation.
Verbessertes Nutzungserlebnis
- Neues Design
Ein modernes Design mit verbesserter Struktur und Benutzerfreundlichkeit – für ein klareres, intuitiveres Nutzungserlebnis.
- Optimierte Performance
Schnellere Ladezeiten und flüssigere Navigation ermöglichen einen schnelleren Zugang zu Produkten und Tools.
Tiefere Einblicke
- Zahlungskalender
Sehen Sie bevorstehende und vergangene Zahlungstermine Ihrer Produkte in einer Übersicht – für eine bessere Planbarkeit Ihrer Investments.
- Fondsdaten
Greifen Sie auf wichtige Informationen wie Top-Holdings und Währungsallokation zu – für mehr Transparenz.
- Optionsscheinrechner
Simulieren Sie verschiedene Marktszenarien, um Produkte zu identifizieren, die Ihren Erwartungen entsprechen.
Das neue onemarkets Portal und alle Funktionen im Überblick:
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Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen