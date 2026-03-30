DAX® - Bremsspuren in allen Zeitebenen

Zum Wochenende hatte der DAX® mit weiteren Kursabschlägen zu kämpfen. Damit ist zum einen die Erholung vom Wochenbeginn fast wieder vollständig verpufft und zum anderen sind die deutschen Standardwerte wieder in Richtung des bisherigen Verlaufstiefs bei 21.864 Punkten unterwegs. Auf Wochenbasis schlägt sich die beschriebene Entwicklung in einer Kerze mit markantem Docht nieder. Gleichzeitig notiert der DAX® unterhalb des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 22.437 Punkten). Letzteres unterstreicht nochmals die derzeitigen Abwärtsgefahren, zumal die Begrenzungen des Volatilitätsindikators weiter auseinanderlaufen. Der zugrundeliegende Baissetrend nimmt also noch weiter Fahrt auf. Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo greifen wir nochmals einen Aspekt auf, den wir bereits des Öfteren diskutiert hatten. Im Monatsbereich generiert der trendfolgende MACD gerade auf historisch hohem Niveau ein neues Ausstiegssignal. Für die 40 Einzelwerte aus dem DAX® haben wir den Trendfolger ebenfalls analysiert. Bei 27 von 40 „blue chips“ mahnt der Indikator derzeit zur Vorsicht. Diese 27 Titel stehen unter dem Strich sogar für über 71 % der ersten deutschen Börsenliga.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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