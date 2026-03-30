Dax dürfte mit leichten Verlusten in die Woche starten

Der Dax dürfte am Montag schwächer in die verkürzte Handelswoche vor Ostern starten. Eine Stunde vor Handelsbeginn auf Xetra signalisiert der XDax eine Eröffnung von 22.171 Punkten, 0,6 Prozent unterhalb des Schlusskurses vom Freitag. Damit begibt der Dax sich nochmals näher heran an die Marke von 22.000 Punkten, die vor einer Woche schon einmal getestet wurde.

Unter 21.863 Punkten würde der Dax auf ein Tief seit dem Zollschock im April 2025 fallen. Sein Minus seit dem Zwischenhoch von Ende Februar wächst auf etwa 13 Prozent an.

USA und Israel setzen Angriffe auf Iran fort

Laut der Commerzbank gibt es im Iran-Krieg auch zu Beginn der fünften Kriegswoche "keine Atempause". Die Vereinigten Staaten und Israel setzen ihre massiven Angriffe fort, ohne dass es einen ernsthaften diplomatischen Lösungsansatz gibt. Der Iran wirft Trump vor, Verhandlungsbereitschaft nur zu signalisieren, aber heimlich eine Bodenoffensive vorzubereiten.

US-Präsident Donald Trump räumt dem Iran noch eine Woche Zeit ein, um die für den weltweiten Öl- und Gashandel so wichtige Straße von Hormus freizugeben.

US-Börsen gingen mit deutlichem Minus in Wochenende

Die US-Aktienmärkte haben am Freitag ihre Talfahrt fortgesetzt. Der anhaltende Iran-Krieg und die weiter steigenden Ölpreise mahnten Anleger zur Vorsicht. Zudem drückte Chinas Entscheidung, vor dem erwarteten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Präsident Xi Jinping eine Handelsuntersuchung gegen die USA einzuleiten, auf die Stimmung.

Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete seine anfänglichen Verluste im Handelsverlauf aus und schloss 1,7 Prozent tiefer bei 45.167 Punkten. Ähnlich sah es bei den anderen Indizes aus. Der marktbreite S&P 500 sank ebenfalls um 1,7 Prozent auf 6.369 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,9 Prozent auf 23.133 Punkte bergab.

Damit verbuchten Dow und Nasdaq 100 trotz der zwischenzeitlichen Erholung Wochenverluste von 0,9 beziehungsweise 3,2 Prozent - es war die fünfte negative Woche in Folge. Für den S&P 500 bedeutet die ebenfalls negative Wochenbilanz laut der Nachrichtenagentur Bloomberg die längste Verlustserie seit dem Jahr 2022.

Auch asiatische Börsen zum Wochenbeginn schwächer

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte wegen der weiter anziehenden Ölpreise zum Wochenstart kräftig an Boden verloren. So sank in Tokio der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um mehr als drei Prozent. Auch in Südkorea ging es kräftig nach unten. Etwas geringer waren die Verluste in China und Hongkong.

Aktienmärkte Freitag im Überblick

Anleihemärkte am Freitag im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 124,78 +0,28 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,11 +0,03 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,39 -0,03 Prozentpunkte

Devisenmärkte am Freitag im Überblick

Rohstoff-Märkte am Freitag im Überblick

Sorte Preis (in Dollar) Veränderung (in Dollar) Brent 115,05 +2,48 WTI 101,04 +1,40

Umstufungen von Aktien

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 10,60 (10,80) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 59,80 (68,60) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR OTTOBOCK AUF 92 (93) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 232 (257) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 285 (300) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

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