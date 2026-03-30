Der deutsche Aktienmarkt ist angesichts der unverminderten Kriegshandlungen in der Golfregion mit moderaten Verlusten in die verkürzte Handelswoche vor Ostern gestartet. Der Dax fiel in der ersten Handelsstunde in der Spitze um 0,4 Prozent auf 22.209 Punkte.

Damit nähert sich der Leitindex wieder der Marke von 22.000 Punkten, die er vor Wochenfrist bereits getestet hatte. Seit dem Zwischenhoch Ende Februar bei 25.406 Punkten summiert sich der Dax-Verlust nun auf rund 12,5 Prozent.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten sank am Montagmorgen um bis zu 0,7 Prozent auf 27.463 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx verlor ebenfalls moderat um bis zu 0,4 Prozent.

Keine Entspannung beim Öl

Auch am derzeit maßgeblichen Ölmarkt zeichnet sich vor dem Hintergrund des weiter eskalierenden Kriegs im Iran keine Entspannung ab. Ein Barrel der Nordseesorte Brent mit Auslieferung im Mai stieg in der Nacht auf Montag um bis zu vier Prozent auf fast 117 Dollar und pendelte sich zuletzt über der Marke von 115 Dollar ein.

Der Ölpreis bleibt der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen der Anleger. Den Verbraucherpreis-Daten aus Deutschland könnte daher am Montag Bedeutung zukommen.

Einzelwerte: Aktie von Suss Microtec fällt deutlich

Auf Ebene der Einzelwerte stand am Montag besonders die Aktie des Halbleiter-Zulieferers Suss Microtec im Fokus nach Vorlage von Geschäftszahlen für 2025 durch das Unternehmen. Die SDax-Aktie verlor im frühen Handel bis zu 19 Prozent auf 42,42 Euro, grenzte dann die Verluste aber deutlich ein und stieg wieder über 48 Euro. Am Vortag hatte sie zum Börsenschluss noch über 52 Euro gekostet.

Suss hat 2025 eine schwächere Nachfrage zu spüren bekommen.Für das laufende Jahr zeigt sich das Management zurückhaltend. So soll der Umsatz auf 425 bis 485 Millionen Euro schrumpfen, wie das Unternehmen am Montag in Garching mitgeteilt hat. In der Mitte der Spanne entspricht dies einem Rückgang um 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll acht bis zehn Prozent erreichen.

Das Umsatzziel liegt im Rahmen der Erwartungen von Analysten, bei der operativen Marge hatten Experten mehr erwartet.Im vergangenen Jahr sank der Auftragseingang um mehr als 16 Prozent auf gut 354 Millionen Euro. Der Umsatz stieg hingegen um knapp 13 Prozent auf einen Rekordwert von rund 503 Millionen Euro. Vor Zinsen und Steuern verdiente das Unternehmen mit 65,9 Millionen Euro jedoch fast zwölf Prozent weniger als im Vorjahr.

(mit Material von dpa-AFX)

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