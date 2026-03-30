Dax legt zum Wochenstart zu - Ölpreis bleibt hoch

Gestützt von vagen Hoffnungen auf Fortschritte im Krieg im Nahen Osten ist der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen in die neue Börsenwoche gegangen. Der Dax stieg am Montag um 1,18 Prozent auf 22.562 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Werte schloss mit 0,52 Prozent im Plus bei 27.800 Zählern.

US-Präsident Donald Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, die Vereinigten Staaten führten "ernsthafte Gespräche mit einer neuen und vernünftigeren Regierung" im Iran, um die Militäroperation zu beenden. Es seien "große Fortschritte erzielt" worden. Sollte es jedoch keine Einigung zur Beendigung der Kämpfe und zur Öffnung der Straße von Hormus geben, drohte er dem Iran mit massiven Angriffen und der Zerstörung der Energie-Infrastruktur des Landes.

Ölpreis steigt weiter

Am derzeit maßgeblichen Ölmarkt zeichnet sich indes keine Entspannung ab. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Juni stieg zwischenzeitlich auf über 107 Dollar. Der Ölpreis bleibt der wichtigste Gradmesser für die Konjunktur- und Inflationssorgen der Anleger.

Letztere dürften angesichts der aktuellen Preisdaten aus Deutschland nicht gerade kleiner werden: Mit dem Iran-Krieg und dem Ölpreisschock stiegen die Verbraucherpreise im März um 2,7 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Im Februar hatte die Teuerungsrate noch bei 1,9 Prozent gelegen.

Brenntag-Aktie mit deutlichem Plus

Im Dax zählten die Aktien von Brenntag, Symrise und SAP heute zu den größten Gewinnern. Sie legten zuletzt um rund 3,3 Prozent, 2,6 Prozent und 2,8 Prozent zu.

Suss Microtec: Zwischenzeitlich zweistellig im Minus

Unter massivem Verkaufsdruck stehen die Aktien von Suss Microtec. Sie brachen zunächst um mehr als 18 Prozent ein, verringerten das Minus zuletzt aber auf 5,8 Prozent.

Der Margenausblick des Halbleiterindustrie-Zulieferers auf 2026 habe enttäuscht, während die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 besser als erwartet ausgefallen seien, kommentierte ein Händler am Morgen. Jefferies-Analyst Janardan Menon sprach von einem Übergangsjahr mit sinkenden Einnahmen sowie höheren Kosten und erwartet 2027 eine bessere Lage.

Secunet-Aktie gibt nach

Die Papiere von Secunet fielen zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit fast einem Jahr, verzeichneten aber zuletzt einen Kursanstieg von 1,5 Prozent. Das Unternehmen für Cyber-Sicherheit veröffentlichte detaillierte Zahlen für 2025 und bestätigte die Ziele für das laufende Jahr.

(mit Material von dpa-AFX)