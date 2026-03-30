Deutsche Anleihen: Zur Kasse gestiegen - Umlaufrendite bei 3,04 Prozent
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gestiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 3,07 Prozent am Freitag auf 3,04 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.
Unter den Bundeswertpapieren gab es zwei Verlierer mit Abschlägen von bis zu 0,04 Prozentpunkten. Dem standen 78 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,48 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen im Wert von 0,3 Millionen Euro.
Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 122,84 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/jsl/stw
Das könnte dich auch interessieren
Vorbörse 30.03.2026Dax dürfte mit leichten Verlusten in die Woche startenheute, 06:03 Uhr · onvista
Kevin WarshAnhörung für designierten US-Notenbankchef soll Mitte April stattfindenheute, 05:50 Uhr · Reuters
Schließung der Straße von HormusBundesbank: Iran-Krieg treibt Inflation Richtung drei Prozent26. März · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 29.03.2026Märkte im Rückwärtsgang: Der März 2026 wird zum Warnsignalgestern, 17:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeKriegsende dürfte keine neuen Rekordkurse bringengestern, 06:37 Uhr · onvista-Partners