Deutschland: Iran-Krieg treibt Inflationsrate im März auf 2,7 Prozent
dpa-AFX · Uhr
WIESBADEN (dpa-AFX) - Mit dem Iran-Krieg und dem Ölpreisschock hat die Inflation in Deutschland deutlich angezogen. Im März lag die Teuerungsrate bei 2,7 Prozent, nach 1,9 Prozent im Februar, wie das Statistische Bundesamt auf Grundlage vorläufiger Daten mitteilte./als/ceb/DP/jkr
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 29.03.2026Märkte im Rückwärtsgang: Der März 2026 wird zum Warnsignalgestern, 17:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeKriegsende dürfte keine neuen Rekordkurse bringengestern, 06:37 Uhr · onvista-Partners