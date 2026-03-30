Deutschland: Iran-Krieg treibt Inflationsrate im März auf 2,7 Prozent

dpa-AFX · Uhr
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WIESBADEN (dpa-AFX) - Mit dem Iran-Krieg und dem Ölpreisschock hat die Inflation in Deutschland deutlich angezogen. Im März lag die Teuerungsrate bei 2,7 Prozent, nach 1,9 Prozent im Februar, wie das Statistische Bundesamt auf Grundlage vorläufiger Daten mitteilte./als/ceb/DP/jkr

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