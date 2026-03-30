Deutschland und Partner warnen Israel vor Einführung der Todesstrafe

29. ⁠Mrz (Reuters) - Deutschland und drei weitere europäische Staaten haben ihre Besorgnis über eine Wiedereinführung der Todesstrafe in Israel geäußert. Die Außenminister von ‌Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien seien tief besorgt über das Vorhaben, heißt es in ⁠einer ⁠Erklärung, die am Sonntag unter anderem vom Auswärtigen Amt in Berlin veröffentlicht wurde. Die Verantwortlichen in der Knesset und der Regierung Israels würden aufgefordert, das ‌Vorhaben aufzugeben.

Israel hatte im vergangenen ‌Jahr ein Gesetzgebungsverfahren eingeleitet, demzufolge Palästinensern bei einer Verurteilung wegen einer Tötung israelischer Bürger ⁠die Todesstrafe drohen soll. Der Entwurf könne ‌in der kommenden Woche ⁠Gesetzeskraft erlangen, heißt es in der Erklärung der europäischen Minister.

"Wir sind besonders besorgt über den de facto diskriminierenden ‌Charakter des Gesetzentwurfs", ⁠heißt es in der ⁠in englischer Sprache veröffentlichten Erklärung. "Die Verabschiedung dieses Gesetzes birgt die Gefahr, Israels Verpflichtungen hinsichtlich demokratischer Prinzipien zu untergraben." Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien lehnten die Todesstrafe weltweit unter allen Umständen ab.

(Bericht von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)