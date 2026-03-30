dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.03.2026 - 15.15 Uhr

Trotz Iran-Krieg: Portugal erwartet für TAP vor Ostern Gebote von Lufthansa & Co

LISSABON - Portugals Regierung erwartet von Lufthansa und anderen großen Airlines in dieser Woche Kaufangebote für einen Anteil an der Staatsfluglinie TAP. Er denke, dass Lufthansa, die Air France-KLM und die British-Airways-Mutter IAG die Chancen eines Einstiegs bei TAP aus einer mittel- und langfristigen Perspektive betrachteten, sagte Portugals Finanzminister Joaquim Miranda Sarmento dem Sender Bloomberg TV am Montag. Er denke daher nicht, dass die vom Iran-Krieg ausgelöste Krise einen großen Einfluss auf das Interesse der Käufer und die Konditionen haben werde.

ROUNDUP: Suss Microtec erwartet Umsatzrückgang - Aktie sackt ab

GARCHING - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec hat 2025 eine schwächere Nachfrage zu spüren bekommen. Für das laufende Jahr zeigt sich das Management zurückhaltend und erwartet ein Übergangsjahr. So dürfte der Umsatz auf 425 bis 485 Millionen Euro schrumpfen, wie das Unternehmen am Montag in Garching mitteilte. In der Mitte der Spanne entspricht dies einem Rückgang um 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Rückgang liegt im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Allerdings dürfte auch die Marge weiter zurückgehen. Und die Aktionäre sollen sich für 2025 mit einer Mini-Dividende begnügen. Das kam an der Börse schlecht an.

Dritter Prozess im VW-Dieselskandal mit fünf Angeklagten

BRAUNSCHWEIG - Zum dritten Mal kommt im Dieselskandal ein Prozess mit mehreren Angeklagten vor das Landgericht Braunschweig. Angeklagt sind fünf zum Teil ehemalige Mitarbeiter von Volkswagen und einem Zulieferer, wie das Gericht mitteilte. Ihnen wird unter anderem Beihilfe zum gewerbsmäßigen Betrug vorgeworfen, sie könnten mehrjährige Haftstrafen erhalten. Erster Verhandlungstag soll der 14. April sein.

Frankfurter Sparkasse mit Rekordergebnis

FRANKFURT - Die Frankfurter Sparkasse hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Rekordergebnis abgeschlossen. Das Betriebsergebnis nach Bewertung kletterte auf 223,1 Millionen Euro nach 179,0 Millionen Euro im Jahr zuvor, wie das Institut berichtete. Die Bilanzsumme von Hessens größter Sparkasse stieg zum Stichtag um 3,1 Prozent auf 23,4 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieb ein Jahresüberschuss von 60 Millionen Euro, der zu einem Drittel in die eigenen Rücklagen und zu zwei Dritteln an die Eigentümerin, die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen geht.

Weltweit erstes Werk für Carbonbeton entsteht in Leipzig

DRESDEN/LEIPZIG - Sachsen will industriepolitische Geschichte schreiben. Mit der C-Factory soll das weltweit erstes Carbonbetonwerk für CO2-speichernde Bauteile in Leipzig entstehen, teilten die beteiligten Einrichtungen mit. Im sogenannten CUBE der Technischen Universität Dresden - einem Gebäude aus Carbonbeton - erfolgte jetzt der Startschuss für das Projekt. Es wird vom Bundeswirtschaftsministerium mit rund 14 Millionen Euro gefördert und läuft bis Ende 2029. Bei dem Vorhaben führt das Leipziger Unternehmen Kahnt & Tietze GmbH Regie.

ROUNDUP/Kleinste Ernte seit 2017: Winzer erzeugen weniger Wein

WIESBADEN - Die deutschen Winzer haben 2025 vor allem wegen kräftiger Niederschläge im September erneut weniger Wein produziert. Die Weinbaubetriebe erzeugten rund 7,55 Millionen Hektoliter Wein und Most, das waren 2,6 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2024 betrug das Minus 10 Prozent.

IG BAU: 35 Jahre nach Einheit gleicher Lohn in Ost und West

FRANKFURT - Gut 35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung gilt ab dem 1. April auf Baustellen in Ost- und Westdeutschland erstmals ein einheitlicher Lohn. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Bauen Agrar Umwelt (IG BAU) steigen dann die Gehälter im Osten mit 5,3 Prozent noch einmal stärker als im Westen (plus 3,9 Prozent), um die über lange Jahre bestehende Lücke zu schließen.

Weitere Meldungen -Suss Microtec erwartet Umsatzrückgang - Dividende sinkt auf Minimum -EU-Kommission stellt 1,5 Milliarden Euro für Verteidigung bereit -Verletzung von Sophie Turner stoppt 'Tomb Raider'-Dreh -Übernachtungsrekord auf Campingplätzen - Ostsee vorn -Deutsche Winzer erzeugen etwas weniger Wein -Neuer Chefredakteur für US-Nachrichtenportal 'Politico'

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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