EQS-Adhoc: Daldrup & Söhne AG übertrifft 2025 nach vorläufigen Zahlen mit einer Konzern-EBIT-Marge von 17,4 % die Ergebnis-Prognose - bei einer Konzern-Gesamtleistung von EUR 50,8 Mio.

EQS-Ad-hoc: Daldrup & Söhne AG / Schlagwort(e): Prognose / Sonstige

Daldrup & Söhne AG übertrifft 2025 nach vorläufigen Zahlen mit einer Konzern-EBIT-Marge von 17,4 % die Ergebnis-Prognose - bei einer Konzern-Gesamtleistung von EUR 50,8 Mio.



30.03.2026 / 17:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Daldrup & Söhne AG übertrifft 2025 nach vorläufigen Zahlen mit einer Konzern-EBIT-Marge von 17,4 % die Ergebnis-Prognose - bei einer Konzern-Gesamtleistung von EUR 50,8 Mio.

Pullach / Ascheberg, 30. März 2026

Die Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572) wird gemäß vorläufigen, nicht testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 ein Konzern-EBIT von rd. EUR 8,8 Mio. bzw. eine EBIT-Marge von rund 17,4 Prozent erreichen. Damit liegt das Unternehmen über der prognostizierten Bandbreite von 10 bis 12 Prozent gemessen an der Gesamtleistung 2025.

Die Konzern-Gesamtleistung 2025 wird voraussichtlich mit rund EUR 50,8 Mio. knapp unterhalb des prognostizierten Wertes von rund EUR 52 Mio. liegen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich der Bohrbeginn des Geothermieprojekts Pullach in das Jahr 2026 verschoben hat.

Alle vorgenannten Werte bedürfen der Bestätigung im Rahmen der Prüfung des Jahres- und des Konzernabschlusses 2025 durch den Abschlussprüfer.

Der Geschäftsbericht 2025 wird planmäßig am 29. Mai 2026 veröffentlicht.

Mitteilende Person

Andreas Tönies, CEO der Daldrup & Söhne AG

Ansprechpartner für Investoren und Presse

Daldrup & Söhne AG

Annette Kohler-Kruse (IR4value GmbH)

IR Manager

Fon +49 171 547 69 84

ir@daldrup.eu

www.daldrup.eu

Emil-Riedl-Weg 6

82049 Pullach i. Isartal

Deutschland

Ende der Insiderinformation

30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Daldrup & Söhne AG Bajuwarenring 17a 82041 Oberhaching Deutschland Telefon: +49 (0) 89 / 45 24 37 920 Fax: - E-Mail: ir@daldrup.eu Internet: www.daldrup.eu ISIN: DE0007830572 WKN: 783057 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2300662

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2300662 30.03.2026 CET/CEST