EQS-Adhoc: Daldrup & Söhne AG übertrifft 2025 nach vorläufigen Zahlen mit einer Konzern-EBIT-Marge von 17,4 % die Ergebnis-Prognose - bei einer Konzern-Gesamtleistung von EUR 50,8 Mio.
EQS-Ad-hoc: Daldrup & Söhne AG / Schlagwort(e): Prognose / Sonstige
Daldrup & Söhne AG übertrifft 2025 nach vorläufigen Zahlen mit einer Konzern-EBIT-Marge von 17,4 % die Ergebnis-Prognose - bei einer Konzern-Gesamtleistung von EUR 50,8 Mio.
30.03.2026 / 17:36 CET/CEST
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Daldrup & Söhne AG übertrifft 2025 nach vorläufigen Zahlen mit einer Konzern-EBIT-Marge von 17,4 % die Ergebnis-Prognose - bei einer Konzern-Gesamtleistung von EUR 50,8 Mio.
Pullach / Ascheberg, 30. März 2026
Die Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572) wird gemäß vorläufigen, nicht testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 ein Konzern-EBIT von rd. EUR 8,8 Mio. bzw. eine EBIT-Marge von rund 17,4 Prozent erreichen. Damit liegt das Unternehmen über der prognostizierten Bandbreite von 10 bis 12 Prozent gemessen an der Gesamtleistung 2025.
Die Konzern-Gesamtleistung 2025 wird voraussichtlich mit rund EUR 50,8 Mio. knapp unterhalb des prognostizierten Wertes von rund EUR 52 Mio. liegen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich der Bohrbeginn des Geothermieprojekts Pullach in das Jahr 2026 verschoben hat.
Alle vorgenannten Werte bedürfen der Bestätigung im Rahmen der Prüfung des Jahres- und des Konzernabschlusses 2025 durch den Abschlussprüfer.
Der Geschäftsbericht 2025 wird planmäßig am 29. Mai 2026 veröffentlicht.
Mitteilende Person
Andreas Tönies, CEO der Daldrup & Söhne AG
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Annette Kohler-Kruse (IR4value GmbH)
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