EQS-AFR: ElringKlinger AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ElringKlinger AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ElringKlinger AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

30.03.2026 / 13:53 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die ElringKlinger AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://elringklinger.de/investor-relations/berichte-praesentationen/finanzberichte-pulse-magazin

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://elringklinger.de/en/investor-relations/reports-presentations/financial-reports-pulse-magazine

30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms
Deutschland
Internet:www.elringklinger.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

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