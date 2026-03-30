EQS-AFR: Oberösterreichische Landesbank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Oberösterreichische Landesbank AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Oberösterreichische Landesbank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
30.03.2026 / 08:55 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Oberösterreichische Landesbank AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
http://www.hypo.at/jahresfinanzbericht2025ESEF
30.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Oberösterreichische Landesbank AG
|Landstraße 38
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.hypo.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2298650 30.03.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–