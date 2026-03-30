EQS-AFR: Oberösterreichische Landesbank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Oberösterreichische Landesbank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

30.03.2026 / 08:55 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Oberösterreichische Landesbank AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

http://www.hypo.at/jahresfinanzbericht2025ESEF

30.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Oberösterreichische Landesbank AG
Landstraße 38
4020 Linz
Österreich
Internet:https://www.hypo.at
Ende der MitteilungEQS News-Service

2298650 30.03.2026 CET/CEST

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