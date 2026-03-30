EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



30.03.2026 / 13:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 21. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 30. März 2026 – Im Zeitraum vom 23. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 wurde eine Anzahl von 416.263 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 23.03.2026 258.365 45,1865 XETA 23.03.2026 26.166 45,1863 TQEX 23.03.2026 105.415 45,1784 CEUX 23.03.2026 26.317 45,1917 AQEU 24.03.2026 0 - XETA 24.03.2026 0 - TQEX 24.03.2026 0 - CEUX 24.03.2026 0 - AQEU 25.03.2026 0 - XETA 25.03.2026 0 - TQEX 25.03.2026 0 - CEUX 25.03.2026 0 - AQEU 26.03.2026 0 - XETA 26.03.2026 0 - TQEX 26.03.2026 0 - CEUX 26.03.2026 0 - AQEU 27.03.2026 0 - XETA 27.03.2026 0 - TQEX 27.03.2026 0 - CEUX 27.03.2026 0 - AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 27. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 18.912.222 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: BASF SE Carl-Bosch-Straße 38 67056 Ludwigshafen Deutschland Internet: www.basf.com

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