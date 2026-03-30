EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

30.03.2026 / 13:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 21. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 30. März 2026 – Im Zeitraum vom 23. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 wurde eine Anzahl von 416.263 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

RückkauftagAggregiertes Volumen (Stück Aktien)Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR)Börsenplatz
23.03.2026258.36545,1865XETA
23.03.202626.16645,1863TQEX
23.03.2026105.41545,1784CEUX
23.03.202626.31745,1917AQEU
24.03.20260-XETA
24.03.20260-TQEX
24.03.20260-CEUX
24.03.20260-AQEU
25.03.20260-XETA
25.03.20260-TQEX
25.03.20260-CEUX
25.03.20260-AQEU
26.03.20260-XETA
26.03.20260-TQEX
26.03.20260-CEUX
26.03.20260-AQEU
27.03.20260-XETA
27.03.20260-TQEX
27.03.20260-CEUX
27.03.20260-AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 27. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 18.912.222 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com

30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet:www.basf.com
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