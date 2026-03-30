EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

30.03.2026 / 15:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 23. März 2026 bis zum 27. März 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.168.000 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 12. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

DatumZurückgekaufte Aktien (Stück)Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		Transaktionsbetrag
(in EUR)		Handelsplatz
23. März 202629.00037,48381.087.030,20AQEU
23. März 2026140.00037,48765.248.264,00CEUX
23. März 202617.00037,4808637.173,60TQEX
23. März 2026255.00037,48879.559.618,50XETR
24. März 202620.00037,9684759.368,00AQEU
24. März 2026100.00037,96563.796.560,00CEUX
24. März 202612.00037,9668455.601,60TQEX
24. März 2026190.00037,96477.213.293,00XETR
25. März 202670.00038,24442.677.108,00CEUX
25. März 2026140.00038,23975.353.558,00XETR
26. März 202635.00038,49811.347.433,50CEUX
26. März 202675.00038,46542.884.905,00XETR
27. März 202685.00038,63553.284.017,50XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 8.982.900 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet:www.freseniusmedicalcare.com
2300420 30.03.2026 CET/CEST

