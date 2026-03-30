EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

30.03.2026 / 14:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 23. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 100.282 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 2. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

RückkauftagAggregiertes Volumen in Stück
 		Gewichteter Durchschnittskurs
 		Handelsplattform
(MIC Code)
 
23.03.202616.41564,3874CEUX
23.03.20264.89164,6398TQEX
23.03.20269.77164,2975XETA
24.03.202611.70963,5372CEUX
24.03.20265.10163,3500TQEX
24.03.20266.16363,5182XETA
25.03.20262.45164,4643CEUX
25.03.202665764,4958TQEX
25.03.20261.03564,0550XETA
26.03.20269.78663,7328CEUX
26.03.20266.35363,7433TQEX
26.03.20265.91663,8407XETA
27.03.20269.60363,4636CEUX
27.03.20265.15563,4471TQEX
27.03.20265.27663,5704XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. Januar 2026 bis einschließlich 27. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.039.926 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-januar-2026 veröffentlicht.

Berlin, 30. März 2026

Scout24 SE

Der Vorstand

30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet:www.scout24.com
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