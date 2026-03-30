EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

30.03.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 8.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 23. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 150.566 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
23.03.20263.1060,00%69,9438217.245AQEU
23.03.20264.8090,00%69,7518335.436CEUX
23.03.20263.1500,00%69,6131219.281TQEX
23.03.202613.9350,01%69,4868968.299XETA
24.03.20262.9320,00%69,7649204.551AQEU
24.03.202614.3750,01%69,86041.004.243CEUX
24.03.20262.1640,00%69,7865151.018TQEX
24.03.202625.5290,02%69,85051.783.213XETA
25.03.20262.7800,00%70,6395196.378AQEU
25.03.202610.1070,01%70,6927714.491CEUX
25.03.20262.2910,00%70,6711161.907TQEX
25.03.202621.8220,02%70,67141.542.191XETA
26.03.20262120,00%70,792115.008AQEU
26.03.20263.0770,00%70,7751217.775CEUX
26.03.20262110,00%70,823614.944TQEX
26.03.20265.0660,00%70,7737358.540XETA
27.03.20263.4380,00%72,0451247.691AQEU
27.03.20268.7690,01%71,9078630.559CEUX
27.03.20263.1970,00%71,7042229.238TQEX
27.03.202619.5960,01%71,82091.407.402XETA
Gesamt150.5660,11%70,530010.619.413 
      

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 27. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf1.347.577 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 30. März 2026

Symrise AG

Der Vorstand

30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
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