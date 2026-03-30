EQS-DD: adidas AG: Nassef Sawiris, Änderungen der Treuhandurkunde des NNS Jersey Trust, durch die Nassef Sawiris die Kontrolle über den NNS Jersey Trust erlangte. Folglich sind die Stimmrechte, ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.03.2026 / 17:45 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Nassef
|Nachname(n):
|Sawiris
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|adidas AG
b) LEI
|549300JSX0Z4CW0V5023
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|Beschreibung:
|Aktien. An Aktien gebundene Finanzinstrumente. ISIN: DE000A1EWWW0
b) Art des Geschäfts
|Änderungen der Treuhandurkunde des NNS Jersey Trust, durch die Nassef Sawiris die Kontrolle über den NNS Jersey Trust erlangte. Folglich sind die Stimmrechte, die der Elian Corporate Trustee (Cayman) Limited als Treuhänder des NNS Jersey Trust zuzurechnen sind, auch Nassef Sawiris zuzurechnen. 3,34 % der Stimmrechte, die den von der NNS Holding (Cyprus) Limited gehaltenen Aktien zuzurechnen sind, und 0,86 % der Stimmrechte durch von der NNS Investments (Cyprus) Limited gehaltene Instrumente. Insgesamt 4,20 %. Gemäß § 41 WpHG sind Nassef Sawiris insgesamt 7.561.901 Stimmrechte zuzurechnen.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|25.03.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|adidas AG
|Adi-Dassler-Straße 1
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.adidas-group.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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