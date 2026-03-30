EQS-DD: H2APEX Group SCA: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.03.2026 / 16:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Klaus
Nachname(n): Röhrig
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
H2APEX Group SCA

b) LEI
391200TZVOLI3RYBWS74 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: LU0472835155

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,80 EUR 727.644,80 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,80 EUR 727.644,80 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.03.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: H2APEX Group SCA
19, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Luxemburg
Internet: www.h2apex.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

104048  30.03.2026 CET/CEST

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