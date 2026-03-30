EQS-DD: PATRIZIA SE: Martin Praum, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.03.2026 / 15:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Martin
Nachname(n):Praum

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Geschäftsführender Direktor, CFO

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

PATRIZIA SE

b) LEI

5299002NZCMF1NIHZ018 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000PAT1AG3

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
6,9000 EUR6.900,00 EUR
6,9000 EUR69.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
6,9000 EUR75.900,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PATRIZIA SE
Fuggerstraße 20
86150 Augsburg
Deutschland
Internet:www.patrizia.ag
Ende der MitteilungEQS News-Service

104030 30.03.2026 CET/CEST

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