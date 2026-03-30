EQS-DD: Siemens AG: Jim Hagemann Snabe, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.03.2026 / 16:00 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Jim Hagemann
|Nachname(n):
|Snabe
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Siemens Aktiengesellschaft
b) LEI
|W38RGI023J3WT1HWRP32
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007236101
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|206,30 EUR
|268.190,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|206,3000 EUR
|268.190,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|27.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.siemens.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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