EQS-DD: Siemens AG: Jim Hagemann Snabe, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.03.2026 / 16:00 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Jim Hagemann Nachname(n): Snabe

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Siemens Aktiengesellschaft

b) LEI

W38RGI023J3WT1HWRP32

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007236101

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 206,30 EUR 268.190,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 206,3000 EUR 268.190,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Str. 1 80333 München Deutschland Internet: www.siemens.com

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