EQS-DD: Siemens AG: Jim Hagemann Snabe, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.03.2026 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jim Hagemann
Nachname(n):Snabe

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Siemens Aktiengesellschaft

b) LEI

W38RGI023J3WT1HWRP32 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007236101

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
206,30 EUR268.190,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
206,3000 EUR268.190,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
Deutschland
Internet:www.siemens.com
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104014 30.03.2026 CET/CEST

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