EQS-DD: Sirma Group Holding JSC: Member of the Board Atanas Kiryakov, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.03.2026 / 14:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Member of the Board
Vorname:Atanas
Nachname(n):Kiryakov

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Sirma Group Holding

b) LEI

8945007AD80FTJTEGH37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:BG1100032140

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,915 EUR858 EUR
0,915 EUR300 EUR
0,920 EUR100 EUR
0,920 EUR2.342 EUR
0,910 EUR945 EUR
0,910 EUR100 EUR
0,910 EUR1.324 EUR
0,900 EUR5.000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0,9082 EUR10.969,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.03.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Bulgarische Börse
MIC:XBUL

30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Sirma Group Holding
135 Tsarigradsko Shosse Blvd.
1784 Sofia
Bulgarien
Internet:https://investors.sirma.com/en
Ende der MitteilungEQS News-Service

104038 30.03.2026 CET/CEST

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