EQS-DD: Sirma Group Holding JSC: Member of the Board Atanas Kiryakov, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.03.2026 / 14:14 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Member of the Board
|Vorname:
|Atanas
|Nachname(n):
|Kiryakov
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Sirma Group Holding
b) LEI
|8945007AD80FTJTEGH37
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|BG1100032140
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,915 EUR
|858 EUR
|0,915 EUR
|300 EUR
|0,920 EUR
|100 EUR
|0,920 EUR
|2.342 EUR
|0,910 EUR
|945 EUR
|0,910 EUR
|100 EUR
|0,910 EUR
|1.324 EUR
|0,900 EUR
|5.000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,9082 EUR
|10.969,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|30.03.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Bulgarische Börse
|MIC:
|XBUL
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sirma Group Holding
|135 Tsarigradsko Shosse Blvd.
|1784 Sofia
|Bulgarien
|Internet:
|https://investors.sirma.com/en
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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