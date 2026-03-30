EQS-News: 123fahrschule SE: Erfolgreiche Platzierung der Kapitalerhöhung stärkt Wachstumsstrategie – Strategische Ausrichtung vollumfänglich durch Verkehrsministerkonferenz bestätigt

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123fahrschule SE: Erfolgreiche Platzierung der Kapitalerhöhung stärkt Wachstumsstrategie – Strategische Ausrichtung vollumfänglich durch Verkehrsministerkonferenz bestätigt



30.03.2026 / 10:15 CET/CEST

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123fahrschule SE: Erfolgreiche Platzierung der Kapitalerhöhung stärkt Wachstumsstrategie – Strategische Ausrichtung vollumfänglich durch Verkehrsministerkonferenz bestätigt

Köln, 30.03.2026

Barkapitalerhöhung vollständig platziert und überzeichnet: Bruttoemissionserlös von 1,0 Mio. EUR – starkes Investorenvertrauen trotz anspruchsvollem Marktumfeld

Mittelzufluss beschleunigt Plattform-, Kooperations- bzw. Franchise- und Simulatorstrategie

Verkehrsministerkonferenz in Lindau beauftragt Bundesverkehrsminister mit Umsetzung der Reform – Inkrafttreten zum 1. Januar 2027 angestrebt

E-Learning als Gamechanger: bundesweiter Asset-light-Roll-out wird möglich

Vorstand sieht 123fahrschule SE optimal aufgestellt für regulatorische Transformation – positiver Ergebnisausblick bekräftigt

Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker: 123F, Primärmarkt: Düsseldorf) gibt bekannt, dass die am 18. März 2026 angekündigte Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgreich durchgeführt wurde. Die Transaktion war überzeichnet und stieß sowohl bei bestehenden Aktionären als auch bei neuen Investoren auf starke Nachfrage.

Ein besonderes Signal sendet der Gründer und Vorstand persönlich: Boris Polenske hat sich an der Kapitalerhöhung überproportional zu seinem bisherigen Anteil von rund 10 % beteiligt und verzichtet weiterhin auf ein fixes Grundgehalt, um das Risiko sowie die Chancen gemeinsam mit den Aktionären zu tragen.

Im Wege einer Privatplatzierung wurden 400.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einem Ausgabepreis von 2,55 EUR je Aktie bei qualifizierten Investoren platziert. Die Kapitalmaßnahme entspricht rund 7 % des bisherigen Grundkapitals. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf rund 1,0 Mio. EUR. Durch die Durchführung der Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von 5.558.302,00 EUR um 400.000 EUR auf 5.958.302 EUR. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt und werden in den bestehenden Handel im Primärmarkt Düsseldorf einbezogen. Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung fungierte die NuWays AG als Emissionsbegleiter. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG übernahm die technische Abwicklung der Transaktion.

Boris Polenske, Gründer und Vorstand der 123fahrschule SE:

„In einem Kapitalmarktumfeld, das derzeit von erheblichen geopolitischen Unsicherheiten und globalen Konflikten geprägt ist, ist die vollständige Platzierung dieser Kapitalerhöhung alles andere als selbstverständlich. Ich bin unseren bestehenden und neuen Aktionären ausdrücklich dankbar für ihr Vertrauen – dieses Bekenntnis zu unserem Unternehmen in einem solchen Umfeld ist ein starkes Signal.“

Mittelzufluss beschleunigt Plattform-, Kooperations- bzw. Franchise- und Simulatorstrategie

Der Nettoemissionserlös dient der gezielten Vorbereitung auf die bevorstehenden Gesetzesänderungen zur Digitalisierung der Fahrschulbranche sowie der konsequenten Umsetzung der strategischen Wachstumsinitiativen. Im Fokus stehen der Ausbau der skalierbaren Plattformarchitektur, die Weiterentwicklung und Vermarktung eigener Fahrsimulatorlösungen sowie die beschleunigte Umsetzung der geplanten Kooperations- und Franchise-Strategie. Neben der Weiterentwicklung des operativen Geschäftes ermöglichen es die frischen Mittel zudem, die KI-Innovationsroadmap weiter voranzutreiben, um die Skalierung des Geschäftsmodells zu beschleunigen, welches schon frühzeitig auf digitale Theorieformate, eigene Fahrsimulatoren und skalierbare Ausbildungsprozesse ausgerichtet wurde.

Verkehrsministerkonferenz in Lindau beschließt konkrete Reformschritte – strategische Blaupause für 123fahrschule SE

Die am 25./26. März 2026 in Lindau abgeschlossene Verkehrsministerkonferenz (VMK) markiert einen historischen Wendepunkt für die Fahrschulbranche. Die Verkehrsminister der Länder haben Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) beauftragt, die Reform der Fahrschulausbildung umzusetzen. Politische Debatten gehören der Vergangenheit an. Das Inkrafttreten ist für den 1. Januar 2027 vorgesehen.

Für die 123fahrschule SE ist dies die Belohnung einer jahrelangen, konsequenten Lobbyarbeit und strategischen Vorarbeit. Im Zentrum der Reform steht die vollständige Zulassung von E-Learning in der Theorieausbildung, was ein echter Gamechanger ist: Das regulatorische Korsett der vergangenen Jahre fällt weg.

Erstmals ist ein flächendeckender „asset-light“ Rollout möglich, bei dem Fahrschüler bundesweit digital angemeldet werden, die gesamte Theorie online absolvieren und an lokale Kooperationspartner oder Franchise-Nehmer übergeben werden. Dies ist die Grundlage für eine skalierbare Plattformgesellschaft mit wiederkehrenden Erlösstrukturen.

Ergänzend werden Fahrsimulatoren künftig offiziell auf Pflichtstunden angerechnet, die Anzahl der Sonderfahrten von zwölf auf mindestens drei reduziert und bürokratische Anforderungen deutlich entschlackt. All dies sind strukturelle Vorteile für technologiegestützte Anbieter gegenüber kleinen Einzelbetrieben.

Positiver Ausblick: 123fahrschule SE auf klarem Wachstumskurs

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Gesellschaft unverändert eine EBITDA-Steigerung auf 1,5 bis 2,5 Mio. EUR. Erste operative Indikatoren zu Beginn des Geschäftsjahres 2026 bestätigen diese Entwicklung. Ab 2027 erwartet der Vorstand zudem relevante Nachholeffekte, von denen die 123fahrschule SE dank ihrer skalierbaren Infrastruktur überproportional profitieren wird.

Boris Polenske ergänzt:

„Die Beschlüsse der Verkehrsministerkonferenz in Lindau sind für uns mehr als ein politisches Signal. Sie sind die Blaupause unseres Geschäftsmodells, wofür wir die Weichen frühzeitig gestellt haben. Nun sind wir bereit, eine aktive Rolle dabei zu spielen, die Neuordnung des deutschen Fahrschulmarktes dynamisch mitzugestalten."

Über die 123fahrschule SE

Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker: 123F, Primärmarkt: Düsseldorf) ist ein KI-getriebenes Ausbildungs- und Technologieunternehmen im deutschen Führerscheinausbildungsmarkt. Das 2016 gegründete Unternehmen entwickelt und betreibt eine integrierte Plattform für die Führerscheinklasse B, bestehend aus KI-gestützter Lernsteuerung, digitalen Theorieformaten und eigenen Fahrsimulatoren. Mit bundesweit über 60 Standorten ist 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und verfolgt eine skalierbare Wachstumsstrategie, inklusive einer geplanten Franchise-Expansion.

Technologisch verfügt das Unternehmen durch proprietäre Software- und KI-Systeme, eigenentwickelte Fahrsimulatoren sowie einen kontinuierlich wachsenden Datenbestand aus Theorie-, Simulator- und Praxisausbildung über einen in der Branche bislang einzigartigen Vorsprung. Ab 2026 soll diese Position über eine klar definierte KI-Innovationsroadmap weiter ausgebaut und die Skalierung des Geschäftsmodells konsequent vorangetrieben werden.

Für Investoren markiert 2026 damit einen zentralen Entwicklungsschritt: Die 123fahrschule entwickelt sich von einem technologiegestützten Ausbildungsanbieter hin zu einer skalierbaren Ausbildungs- und Plattformgesellschaft mit klarer Governance, der Perspektive wiederkehrender Erlösstrukturen und dem Anspruch, die technologische Transformation der Führerscheinausbildung langfristig maßgeblich mitzugestalten.

Ihr Ansprechpartner: Boris Polenske

Kontakt: ir@123fahrschule.de

Mehr Infos: https://123fahrschule.de/investor-relations

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