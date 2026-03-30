EQS-News: Aream Infrastruktur Finance GmbH erreicht wichtige Meilensteine in der Projektentwicklung und stärkt PPA-Zugang durch Ausbau der Beteiligung an Energieversorger

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Aream Infrastruktur Finance GmbH erreicht wichtige Meilensteine in der Projektentwicklung und stärkt PPA-Zugang durch Ausbau der Beteiligung an Energieversorger



30.03.2026 / 10:00 CET/CEST

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Aream Infrastruktur Finance GmbH erreicht wichtige Meilensteine in der Projektentwicklung und stärkt PPA-Zugang durch Ausbau der Beteiligung an Energieversorger



Düsseldorf, 30. März 2026 – Die Aream Infrastruktur Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, erreicht bei zwei zentralen Photovoltaik-Projekten wichtige Meilensteine in der technischen Ausgestaltung und im Genehmigungsprozess. Die aktuellen Fortschritte belegen die konsequente Umsetzung der strategischen Ausrichtung, Projekte strukturiert zu entwickeln und ihre Wertpotenziale gezielt zu erschließen.

Ein wichtiger Erfolg zeigt sich bei einem 67,5 MWp Photovoltaik-Projekt in Sachsen: Hier konnte das Gesamtkonzept entscheidend optimiert werden. Der zuständige Netzbetreiber hat offiziell bestätigt, dass am geplanten Anschlusspunkt zusätzlich ein Grünstromspeicher integriert werden kann. Diese Kombination macht das Projekt deutlich wertvoller, da die Anlage flexibler auf Preisschwankungen am Markt reagieren kann und somit ihre Wirtschaftlichkeit nachhaltig steigert. Aktuell laufen die finalen Abstimmungen mit der Gemeinde zum Bebauungsplan, der die Grundlage für die Sicherung der Netzkapazitäten bildet. Nach derzeitigem Stand wird der Satzungsbeschluss für das vierte Quartal 2027 erwartet, sodass die Baureife planmäßig im zweiten Quartal 2028 erreicht werden soll.

Ebenso plangemäß schreitet ein 24 MWp starker Photovoltaik-Park inklusive Batteriespeicher in Niedersachsen voran. Mit dem nun erteilten Bauvorbescheid wurde ein wesentlicher Meilenstein erreicht, der die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens bestätigt und somit eine sichere Basis für alle weiteren Schritte schafft. Ein großer Vorteil für den Zeitplan: Da das Projekt als „privilegiert“ gilt, entfällt ein langwieriges Bebauungsplanverfahren, was die Entwicklung spürbar beschleunigt. Der Fokus liegt nun darauf, geeignete Flächen und ausreichend Kapazitäten im Stromnetz final zu sichern. Unter diesen guten Voraussetzungen wird die Baureife für das dritte Quartal 2027 angestrebt.

Die planmäßige Entwicklung beider PV-Projekte unterstreicht die Stabilität und das Wachstumspotenzial des Portfolios der Aream Infrastruktur Finance GmbH. Durch den frühzeitigen Einstieg in aussichtsreiche Projekte und eine strukturierte Weiterentwicklung entlang klar definierter Meilensteine werden erhebliche Wertsteigerungen realisiert. Dabei steht insbesondere die Kombination aus technischer Optimierung, Genehmigungssicherheit und Marktzugang im Mittelpunkt der Strategie.

Parallel zu den operativen Fortschritten hat die Aream Infrastruktur Finance GmbH ihre strategische Beteiligung an einem deutschen Energieversorger erhöht. Dieses Investment sichert der gesamten AREAM Group einen exklusiven Zugang zu attraktiven Stromabnahmeverträgen (PPAs) und stärkt durch eine spezialisierte Softwarelösung die Schlagkraft in der zukünftigen Stromvermarktung an Endkunden. Die Beteiligung ist auf einen mittelfristigen Zeitraum von drei bis vier Jahren ausgelegt und wird als attraktives Investment angesehen.

René Kautz, Geschäftsführer der Aream Infrastruktur Finance GmbH: „Unsere aktuellen Fortschritte zeigen, dass wir mit unserer Strategie genau an den richtigen Stellschrauben ansetzen. Entscheidend ist für uns, Projekte nicht nur zu entwickeln, sondern sie frühzeitig so zu strukturieren, dass sie sowohl technisch als auch wirtschaftlich ihr volles Potenzial entfalten können. Die erfolgreich verlaufende Platzierung unseres 7,25 % Aream Green Bonds 2025/2030 ermöglicht uns die notwendige Agilität am Markt und hat zu einer starken Kombination aus beschleunigter Projektentwicklung und vertikaler Integration in den Strommarkt geführt. Auf diese Weise schaffen wir eine stabile Basis für nachhaltiges profitables Wachstum und attraktive Renditen innerhalb der AREAM Group.“

Eckdaten des Aream Green Bonds 2025/2030:

Emittentin Aream Infrastruktur Finance GmbH Finanzierungsinstrument Green Bond (klassifiziert gemäß SPO von EthiFinance) Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 7,25 % p.a. Status Nicht nachrangig, nicht besichert ISIN / WKN DE000A4DFWA7 / A4DFWA Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Angebotsfrist 19. August 2025 bis 18. August 2026 Valuta 4. November 2025 Laufzeit 5 Jahre: 4. November 2025 bis 4. November 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 4. Mai und 4. November eines jeden Jahres (erstmals am 4. Mai 2026) Rückzahlungstermin 4. November 2030 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 4. November 2028 zu 102 % des Nennbetrags Ab 4. November 2029 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug Negativverpflichtung Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände Transparenzverpflichtung Positivverpflichtung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



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Aream Infrastruktur Finance GmbH

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Tel.: +49 (0)211 30 20 60 42

E-Mail: rene.kautz@aream.de

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