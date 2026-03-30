EQS-News: Austrian Day Konferenz am 27. Mai 2026 – Anmeldung ab sofort möglich!
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Austrian Day Konferenz am 27. Mai 2026 – Anmeldung ab sofort möglich!
30.03.2026 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
AUSTRIAN DAY am 27.05. in Frankfurt am Main
In Zusammenarbeit mit der Wiener Börse laden wir Sie zum Austrian Investor Day ein. Diese eintägige Veranstaltung bietet
exklusive Einblicke in Strategien und Entwicklungen von neun führenden österreichischen Unternehmen
.
Es sind
One-on-One & Small Group Meetings
(à 50 Minuten) in der Zeit von 9:30 bis 17:30 Uhr geplant.
Datum:
27.05.2026, 09:30 Uhr – 17:30 Uhr
Ort:
Frankfurt am Main
Location:
The Westin Grand Frankfurt
Teilnehmende Unternehmen:
- STRABAG SE - AT000000STR1
- EuroTeleSites AG - AT000000ETS9
- Polytec Holding AG - AT0000A00XX9
- AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG - AT0000969985
- PALFINGER AG - AT0000758305
- Semperit AG Holding - AT0000785555
- SBO AG - AT0000946652
- AUSTRIACARD HOLDINGS AG - AT0000A325L0
- Zumtobel Group AG - AT0000837307
Bitte melden Sie sich über den Link
https://form.jotform.com/260813533146352
an.
Die Teilnahme ist als Fachkonferenz MiFID II-compliant und
für institutionelle Investoren kostenfrei
. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Fragen & Kontakt:
Bei Fragen zur Teilnahme oder weiteren Informationen melden Sie sich gerne direkt bei:
Christian Sandherr –
christian.sandherr@nuways-ag.com
Über NuWays:
NuWays AG ist eine unabhängige Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf Small & Mid Caps. Mit einem ganzheitlichen Ansatz aus Equity Research, Corporate Access, ECM und Equity Story Advisory begleitet NuWays Unternehmen entlang des gesamten Kapitalmarktzyklus – mit direktem Zugang zu über 4.000 institutionellen und privaten Investoren aus Europa. Die Mission: Emittenten und Investoren auf Augenhöhe zusammenbringen – für mehr Transparenz und Sichtbarkeit im Kapitalmarkt.
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2300372 30.03.2026 CET/CEST