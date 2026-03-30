EQS-News: Basler veröffentlicht testierten Jahresabschluss 2025 inkl. Prognose für 2026 und fasst Dividendenbeschluss

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Basler veröffentlicht testierten Jahresabschluss 2025 inkl. Prognose für 2026 und fasst Dividendenbeschluss



30.03.2026 / 19:20 CET/CEST

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Corporate News

Geschäftszahlen / Jahresabschluss

Basler veröffentlicht testierten Jahresabschluss 2025 inkl. Prognose für 2026 und fasst Dividendenbeschluss



Umsatz 224,5 Mio. Euro (2024: 183,7 Mio. Euro, +22 %)

Auftragseingang 237,1 Mio. Euro (2024: 192,4 Mio. Euro, +23 %)

EBITDA 34,9 Mio. Euro (2024 angepasst: 9,3 Mio. Euro)

EBIT-Marge 7,9 % (2024 angepasst: -5,5 %)

EBT 16,2 Mio. Euro (2024 angepasst: -12,6 Mio. Euro)

EBT-Marge 7,2 % (2024 angepasst: -6,9 %)

Jahresüberschuss 11,6 Mio. Euro (2024 angepasst: -14,2 Mio. Euro)

Ergebnis pro Aktie 0,38 Euro (2024 angepasst: -0,46 Euro)

Freier Cashflow 18,5 Mio. Euro (2024: 1,4 Mio. Euro)

Prognose 2026: Umsatzkorridor 232 bis 257 Mio. Euro, EBIT-Marge 6,5 % bis 10 %

Ahrensburg, den 30.03.2026 – Der Basler Konzern, ein führender Anbieter von Bildverarbeitungslösungen für Computer Vision Anwendungen, legt heute den testierten und durch den Aufsichtsrat bestätigten Jahresabschluss 2025 vor und bestätigt die am 17. März veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse.

Die Auftragseingänge des Basler Konzerns stiegen im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 23 % auf 237,1 Mio. Euro (VJ: 192,4 Mio. Euro). Die Konzern-Umsatzerlöse erhöhten sich um

22 %, sie betrugen 224,5 Mio. Euro (VJ: 183,7 Mio. Euro). Das EBT belief sich auf 16,2 Mio. Euro (VJ angepasst: -12,6 Mio. Euro) und somit auf eine EBT-Marge von 7,2 % (VJ angepasst:

-6,9 %). Die Anpassungen im Vorjahresergebnis resultieren aus einer Änderung der Bilanzierung der Leasingeffekte.

Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung und dem Abbau erhöhter Lagerbestände war der Freie Cashflow mit 18,5 Mio. Euro (VJ: 1,4 Mio. Euro) auf einem sehr hohen Niveau. Die Meldung der vorläufigen Ergebnisse zeigte einen inkorrekten Wert für den Freien Cashflow des Jahres 2024. Dieser entspricht nun wieder dem im Geschäftsbericht 2024 veröffentlichten Wert.

Mit diesen Resultaten schließt Basler das Geschäftsjahr entlang der Ende Oktober erhöhten Prognose am oberen Ende ab, welche für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz zwischen 220 und 225 Mio. Euro bei einer EBT-Marge zwischen 5,5 und 7,5 % vorsah.

Damit wuchs der Basler Konzern über dem Markt. Die positive Entwicklung wurde im Wesentlichen durch größere Kundenprojekte in China und den USA, insbesondere in den Anwendungsfeldern Logistik, KI-Hardwareproduktion sowie Batterieproduktion für Konsumgüterelektronik realisiert. Zusätzlich belebte sich das Europageschäfts mit breitem Anwendungsspektrum im zweiten Halbjahr. Darüber hinaus wirkten sich die in den Vorjahren eingeleiteten strukturellen Maßnahmen und die strategische Weiterentwicklung des Produkt- und Lösungsangebots positiv auf die Geschäftsentwicklung und den Ergebnisbeitrag aus. Diese Entwicklung nahm im Verlauf des Geschäftsjahres 2025 stetig zu und setzte sich auch in den ersten Wochen des neuen Geschäftsjahres 2026 fort.

Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2025 wird der Hauptversammlung 2026 für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 0,11 Euro pro Aktie vorgeschlagen. Dies entspricht rund 30 % vom Nettoergebnis des Geschäftsjahres 2025 und orientiert sich entlang der langjährigen Dividendenpolitik des Unternehmens.

Unter Berücksichtigung des positiven Auftragseinganges der letzten Monate und der Prognosen relevanter Fachverbände sowie direkten Rückmeldungen von Kunden, erwartet das Management für das Geschäftsjahr 2026 weiteres Wachstum. Das Management prognostiziert Konzern-Umsatzerlöse innerhalb eines Korridors von 232 Mio. Euro bis 257 Mio. Euro bei einer EBIT Marge zwischen 6,5 % bis 10 %. Das erste Quartal 2026 wird voraussichtlich aufgrund des starken Auftragseingangs zum Jahresbeginn oberhalb des prognostizierten Renditekorridors zu liegen kommen. Für den weiteren Verlauf des Jahres ist die Sichtbarkeit noch sehr begrenzt. Zudem erschweren die geopolitischen Unsicherheiten den Ausblick.

Neben diesen ökonomischen Zielen werden im Rahmen einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung zudem soziale sowie ökologische Ziele verfolgt. Dabei strebt das Management an, für den Konzern bis zum Jahr 2030 hinsichtlich Scope 1 und 2 Klimaneutralität zu erreichen.

Der vollständige Geschäftsbericht kann auf der Internetseite des Unternehmens eingesehen werden (www.baslerweb.com).

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Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 850 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika.

Basler AG, Hardy Mehl (CEO), An der Strusbek 60 – 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir@baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008

Kontakt:

Basler AG

Verena Fehling

Tel. 04102 463 101

Email: Verena.fehling@baslerweb.com

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