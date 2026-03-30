EQS-News: Effecten-Spiegel AG: Der Vorsitzende des Aufsichtsrats legt sein Mandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 22.05.2026 nieder

EQS-News: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Personalie

Effecten-Spiegel AG: Der Vorsitzende des Aufsichtsrats legt sein Mandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 22.05.2026 nieder



30.03.2026 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EQS-News: Effecten-Spiegel AG / Schlagworte: Personalie

Effecten-Spiegel AG: Der Vorsitzende des Aufsichtsrats legt sein Mandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 22.05.2026 nieder

Herr Wolfgang Aleff hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass er sein Aufsichtsratsmandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 22.05.2026 niederlegt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats und der Vorstand danken Herrn Aleff für die langjährige sehr gute Zusammenarbeit und sein Engagement für das Unternehmen.

Der Aufsichtsrat schlägt für die verbliebene Amtszeit von Herrn Aleff, also bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, die Wahl von Frau Marlis Weidtmann (ehemaliger Einzelvorstand der Gesellschaft) vor. Es ist geplant, Frau Weidtmann der ordentlichen Hauptversammlung 2026 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorzuschlagen.

Düsseldorf, den 30. März 2026

Der Vorstand

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.com

30.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Effecten-Spiegel AG Tiergartenstraße 17 40237 Düsseldorf Deutschland Telefon: 0211 - 68 30 22 Fax: 0211 - 69 12 998 E-Mail: info@effecten-spiegel.de Internet: www.effecten-spiegel.com ISIN: DE0005647606, DE0005647630 WKN: 564760, 564763 Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart EQS News ID: 2300474

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2300474 30.03.2026 CET/CEST