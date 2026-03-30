EQS-News: Effecten-Spiegel AG: Der Vorsitzende des Aufsichtsrats legt sein Mandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 22.05.2026 nieder
EQS-News: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Personalie
Effecten-Spiegel AG: Der Vorsitzende des Aufsichtsrats legt sein Mandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 22.05.2026 nieder
30.03.2026 / 18:00 CET/CEST
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Effecten-Spiegel AG: Der Vorsitzende des Aufsichtsrats legt sein Mandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 22.05.2026 nieder
Herr Wolfgang Aleff hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass er sein Aufsichtsratsmandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 22.05.2026 niederlegt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats und der Vorstand danken Herrn Aleff für die langjährige sehr gute Zusammenarbeit und sein Engagement für das Unternehmen.
Der Aufsichtsrat schlägt für die verbliebene Amtszeit von Herrn Aleff, also bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, die Wahl von Frau Marlis Weidtmann (ehemaliger Einzelvorstand der Gesellschaft) vor. Es ist geplant, Frau Weidtmann der ordentlichen Hauptversammlung 2026 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorzuschlagen.
Düsseldorf, den 30. März 2026
Der Vorstand
Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com
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