EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft erhält Auftrag im Marinebereich im Volumen von rund 1 Mio. EUR

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FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft erhält Auftrag im Marinebereich im Volumen von rund 1 Mio. EUR



30.03.2026 / 12:19 CET/CEST

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FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft erhält Auftrag im Marinebereich im Volumen von rund 1 Mio. EUR

Germering, 30.03.2026 – Ein Tochterunternehmen der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft („FORTEC“) hat einen Auftrag im Marinebereich mit einem Volumen von rund 1 Mio. EUR erhalten.

Der Auftrag ist Teil eines übergeordneten Projekts im maritimen Umfeld und umfasst die Lieferung von Systemlösungen aus dem Portfolio der FORTEC Gruppe. Die Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Kunden über einen längeren Zeitraum.

Im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt rechnet die Gesellschaft mit weiteren Beauftragungen in vergleichbarer Größenordnung. Der Zeitpunkt sowie die tatsächliche Beauftragung dieser weiteren Bestellungen sind jedoch derzeit noch nicht verbindlich vereinbart und werden ebenfalls die neue Tochter FORTEC Benelux B.V. einbeziehen. Die Produkte des Projektes werden am Produktionsstandort Hörselberg-Hainich in Deutschland sowie am neuen Standort in den Niederlanden hergestellt.

Ulrich Ermel, Vorstand der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft, kommentiert: „Der Auftrag unterstreicht unsere Kompetenz bei anspruchsvollen Anwendungen im Marineumfeld. Gleichzeitig sehen wir in diesem Projekt weiteres Potenzial für zusätzliche Beauftragungen und eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Kunden.“

Ulrich Ermel, Henrik Christiansen

Vorstand

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232

aktie@fortecag.de | www.fortecag.de

Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK, in den USA und den Niederlanden.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text verallgemeinernd das generische Maskulinum gewählt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter ohne jedwede Diskriminierungsabsicht gleichermaßen angesprochen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft Augsburger Str. 2b 82110 Germering Deutschland Telefon: +49 (0)89 89 44 50 0 Fax: +49 (0)89 89 44 50 123 E-Mail: aktie@fortecag.de Internet: www.fortecag.de ISIN: DE0005774103 WKN: 577410 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2299762

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