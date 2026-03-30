EQS-News: Midea bringt V9 VRF auf den Markt: Neue Maßstäbe für Effizienz, Zuverlässigkeit und einfache Installation in der gewerblichen Klimatechnik

EQS-News: Midea Building Technologies / Schlagwort(e): Produkteinführung

Midea bringt V9 VRF auf den Markt: Neue Maßstäbe für Effizienz, Zuverlässigkeit und einfache Installation in der gewerblichen Klimatechnik



30.03.2026 / 17:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MAILAND, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- Midea hat das neue V9-VRF-System offiziell auf den Markt gebracht. Die V9 bietet eine umfassende technische Lösung, die sowohl dem dringenden Bedarf der Betreiber an Energieeinsparungen als auch den hohen Stabilitätsanforderungen kritischer Anwendungen und den anhaltenden Erwartungen an die Installationseffizienz gerecht wird.

Midea R32 V9 VRF

Überragende Effizienz, die greifbare Ergebnisse liefert

Die Wärmeübertragungseffizienz war lange Zeit ein Engpass bei der Konstruktion von VRF-Systemen. Die V9 überwindet diese Einschränkung mit ihrem 310°-G-Typ-Wärmetauscher, der die Wärmeübertragungseffizienz bei gleicher Stellfläche maximiert und die Energieeffizienz der Außeneinheit um 15 % steigert. Um sicherzustellen, dass diese Effizienz in allen Klimazonen konstant bleibt, sorgt das Phasenwechsel-Kältemittel-Wärmemanagementsystem für eine konstante Kühlmittelkühlung bei 30 °C und liefert so eine stabile Leistung sowohl bei extremer Hitze als auch bei extremer Kälte, wodurch eine unterbrechungsfreie Geschäftskontinuität gewährleistet wird.

Kompromisslose Zuverlässigkeit für geschäftskritische Umgebungen

Für Einkaufszentren, Krankenhäuser und andere Einrichtungen, in denen Ausfallzeiten nicht in Frage kommen, ist die Zuverlässigkeit des Systems nicht nur ein Merkmal, sondern eine Voraussetzung. Die V9 erfüllt diese Anforderung mit mehreren Schutzebenen. Ihr elektrischer Steuerkasten ShieldBox II mit Schutzart IP68 bietet vollständigen Schutz vor Staub, Wasser und Korrosion und gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb selbst bei extremer Hitze, in Küstengebieten mit Salznebel oder in staubbelasteten Industrieumgebungen. Und um langfristige Stabilität zu gewährleisten, trennt das Drei-Zonen-Design die Stromversorgung von der Steuerverkabelung und verhindert so versehentliche Berührungsstörungen und Phasenfolgefehler.

R32 Kältemittel: Nachhaltig durch Design, sicher durch Technik

Das Kältemittel R32 bietet überlegene Umweltverträglichkeit mit niedrigerem GWP und senkt so die langfristigen Kosten. Als die Branche auf A2L-Kältemittel umstellte, wurde Sicherheit zu einem zentralen Anliegen. Die V9 begegnet diesem mit integrierten Leckagesensoren und schnell reagierenden Abschaltvorrichtungen, die Hardware-Risiken ausschließen. Um die Einführung zu vereinfachen, ist die HVACSSP-Auswahlsoftware bereits mit EU-Sicherheitsprotokollen vorkonfiguriert und führt Anwender in wenigen Minuten durch konforme Auslegungsentwürfe. Von Umweltverantwortung bis hin zur Hardware-Sicherheit macht das V9 R32 zu einer praktischen Wahl für moderne Gebäude.

Die V9 hat die erste dreistufige Sicherheitsbewertung des TÜV für VRF-Systeme mit brennbaren Kältemitteln bestanden und damit eine Zertifizierung erhalten, die seine international führenden Sicherheitsstandards bestätigt. Dies schafft eine solide Grundlage für eine breitere Einführung umweltfreundlicher Kältemittel in der HLK-Branche.

Die Midea V9 VRF bietet messbare Effizienz, kompromisslose Zuverlässigkeit für kritische Anwendungen und dauerhafte Sicherheit während des gesamten Lebenszyklus. Mit dieser neuesten Innovation ist Midea weiterhin führend in der Zukunft der gewerblichen HLK-Technik und liefert intelligentere und menschenzentriertere Lösungen für eine nachhaltige Welt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945365/Midea_R32_V9_VRF.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/midea-bringt-v9-vrf-auf-den-markt-neue-maWstabe-fur-effizienz-zuverlassigkeit-und-einfache-installation-in-der-gewerblichen-klimatechnik-302728810.html

30.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2300706 30.03.2026 CET/CEST