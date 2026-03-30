EQS-News: secunet Security Networks veröffentlicht testierten Ge-schäftsbericht 2025 und bestätigt vorläufige Zahlen

EQS-News: secunet Security Networks AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

secunet Security Networks veröffentlicht testierten Ge-schäftsbericht 2025 und bestätigt vorläufige Zahlen



30.03.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





secunet Security Networks veröffentlicht testierten Geschäftsbericht 2025 und bestätigt vorläufige Zahlen

Konzernumsatz steigt um 13 % auf 458,8 Mio. Euro (2024: 406,4 Mio. Euro)

EBIT mit 51,6 Mio. Euro 21 % über Vorjahr (2024: 42,5 Mio. Euro)

EBITDA verbessert sich um 24 % auf 74,9 Mio. Euro (2024: 60,3 Mio. Euro)

Auftragseingang 2025 wächst um 26 % auf 531,9 Mio. Euro (2024: 421,4 Mio. Euro)

Ausblick für 2026 bestätigt

Essen, 30. März 2026.Die secunet Security Networks AG, Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen und IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland, hat heute den testierten Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht und darin die vorläufigen Zahlen vom 29. Januar 2026 bestätigt. Danach stieg der Konzernumsatz um 13 % auf 458,8 Mio. Euro (2024: 406,4 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich überproportional um 21 % auf 51,6 Mio. Euro (2024: 42,5 Mio. Euro), während das EBITDA mit 74,9 Mio. Euro 24 % über dem Vorjahr lag (2024: 60,3 Mio. Euro)

Starkes Umsatzwachstum in allen Geschäftsbereichen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte das Unternehmen in beiden Segmenten ein deutliches Umsatzplus verzeichnen: Im Segment Public Sector stiegen die Einnahmen auf 412,2 Mio. Euro, was einem Zuwachs von 11% entspricht (2024: 369,7 Mio. Euro). Der Haupttreiber war die Division Defence&Space, die mit zweistelligen Wachstumsraten ihren Anteil am Gesamtumsatz auf aktuell etwa ein Drittel erhöhte. Gleichzeitig legte auch die Division Homeland‑Security deutlich zu. Im zweiten Segment Business Sector, also in dem Markt für Industriekunden und für Kunden im Gesundheitswesen, stieg der Umsatz um 27% auf 46,6 Mio. Euro (2024: 36,7 Mio. Euro).

Positive Entwicklung des operativen Ergebnisses

Das operative Ergebnis entwickelte sich ebenfalls positiv: Das EBIT wuchs auf 51,6 Mio. Euro und damit um 21% gegenüber dem Vorjahr (2024: 42,5 Mio. Euro), während das EBITDA

einen Wert von 74,9 Mio. Euro erreichte (2024: 60,3 Mio. Euro). Dadurch verbesserten sich die EBIT‑Marge auf 11,3% (2024: 10,5%) und die EBITDA‑Marge stieg von 14,8% auf 16,3%.

Das Konzernperiodenergebnis erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 19 % und erreichte einen Wert von 33,3 Mio. Euro (Vorjahr: 27,9 Mio. Euro). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 5,15 Euro (Vorjahr: 4,32 Euro).

Der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit verbesserte sich zum 31. Dezember 2025 auf 62,5 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (61,0 Mio. Euro) leicht, während der Cashflow aus Investitionen auf -8,2 Mio. Euro (2024: -22,7 Mio. Euro) zurückging. Insgesamt belief sich der Mittelzufluss damit auf 29,7 Mio. Euro (Vorjahr: 16,4 Mio. Euro), was zu einem deutlichen Anstieg der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten auf 87,4 Mio. Euro führte (31.12.2024: 57,7 Mio. Euro). Gleichzeitig ist die Gesellschaft unverändert schuldenfrei.

Gute Entwicklung des Auftragseingangs

Der Auftragseingang im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg um insgesamt 26% und erreichte zum Jahresende einen Wert von 531,9 Mio. Euro (2024: 421,4 Mio. Euro). Dabei war vor allem das vierte Quartal mit einem Auftragseingang von 218,0 Mio. Euro ein starker Treiber. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal von 71,5 %. Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 31. Dezember 2025 entsprechend um 36 % auf 278,9 Mio. Euro (2024: 205,3 Mio. Euro).

Jahresausblick 2026 unverändert

Für das Geschäftsjahr geht der Vorstand unverändert von einem weiteren Wachstum, sowohl beim Umsatz, als auch bei der Ergebnisentwicklung aus. Die wesentlichen Treiber des Marktes sind intakt, was sich nicht zuletzt an der dynamischen Entwicklung des Auftragseingangs im abgelaufenen Geschäftsjahr zeigt.

Entsprechend geht der Vorstand für das Jahr 2026 von einem Anstieg des Konzernumsatzes auf 460 – 500 Mio. Euro aus. Für das Ergebnis wird eine ähnlich positive Entwicklung erwartet, so dass ein EBIT zum Jahresende von 53 – 58 Mio. Euro angenommen wird, während das EBITDA auf einen Wert zwischen 76 und 84 Mio. Euro steigen soll.

Der vollständige Geschäftsbericht 2025 steht unter https://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/finanzpublikationen zum Download bereit.

Kennzahlen



(In Mio. Euro) FY 2025 FY 2024 +/- Auftragseingang 531,9 421,4 +26% Umsatz 458,8 406,4 +13% EBITDA 74,9 60,3 +24% EBIT 51,6 42,5 +21% Konzernergebnis 33,3 27,0 +19%

Kontakt secunet

Christoph Marx

Director Investor Relations

Tel: +49 201 5454-3937

E-Mail: investor.relations@secunet.com



secunet – Schutz für digitale Infrastrukturen

secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt – wie z. B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.

Über 1000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com.

30.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: secunet Security Networks AG Kurfürstenstraße 58 45138 Essen Deutschland Telefon: +49 (0)201 - 5454 - 0 Fax: +49 (0)201 - 5454 - 1000 E-Mail: investor.relations@secunet.com Internet: www.secunet.com ISIN: DE0007276503 WKN: 727650 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2299806

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2299806 30.03.2026 CET/CEST