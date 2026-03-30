EQS-News: SUSS hat im Geschäftsjahr 2025 alle Prognosewerte erreicht und einen neuen Rekordumsatz erzielt

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SUSS hat im Geschäftsjahr 2025 alle Prognosewerte erreicht und einen neuen Rekordumsatz erzielt



30.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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Jahresumsatz auf Rekordwert von 503,2 Mio. € gesteigert

Auftragseingang hat sich im vierten Quartal 2025 mit 117,5 Mio. € deutlich verbessert

Bruttomarge mit 35,7 % nahe der Mitte der Prognosespanne; EBIT-Marge erreicht 13,1 %

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 impliziert leichten Umsatzrückgang und eine rückläufige EBIT-Marge

Garching, 30. März 2026 – Die SUSS MicroTec SE, ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, stellt heute den Geschäftsbericht 2025 vor und berichtet finale Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr.

Konzernumsatz auf Rekordniveau

Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2025 um 12,6 % auf 503,2 Mio. € (Vorjahr1: 446,7 Mio. €) und erreichte einen neuen Rekordwert in der 77-jährigen Unternehmenshistorie. „Viel bedeutender als die Tatsache, dass wir erstmals die halbe Umsatzmilliarde übertroffen haben, ist, dass wir unser Wachstum in den vergangenen zwei Jahren mit einem Umsatzanstieg von 200 Mio. € beschleunigt haben. Wir haben unter Beweis gestellt, dass wir unser Geschäft schnell skalieren und von der hohen Marktnachfrage – in diesem Fall im Zusammenhang mit KI-Chipmodulen – profitieren können“, so Burkhardt Frick, CEO von SUSS. „Konkret haben wir mit höheren Produktionskapazitäten, flexiblen Arbeitskräften und schnelleren Durchlaufzeiten unsere Anpassungsfähigkeit im Bereich Operations deutlich verbessert“, erklärt Dr. Thomas Rohe, COO von SUSS. Die Prognosespanne mit einem erwarteten Umsatz zwischen 470 und 510 Mio. € wurde somit im oberen Bereich erfüllt. Dazu trugen beide Segmente mit zweistelligen Wachstumsraten bei: Während der Umsatz im Segment Advanced Backend Solutions insbesondere durch ein starkes Geschäft mit Imaging- und Coating-Lösungen für moderne Packaging-Anwendungen um 10,7 % auf 349,7 Mio. € (Vorjahr1: 315,9 Mio. €) zulegte, wuchs das Segment Photomask Solutions um 17,3 % auf 153,4 Mio. € (Vorjahr1: 130,8 Mio. €).

Auftragseingang im vierten Quartal 2025 deutlich belebt

Sehr positiv hat sich die Auftragslage im vierten Quartal 2025 entwickelt. Mit einem Auftragseingang in Höhe von 117,5 Mio. € hat SUSS zwischen Oktober und Dezember den höchsten Quartalswert des Jahres erzielt. Insgesamt belief sich der Auftragseingang im Geschäftsjahr 2025 aufgrund der schwächeren Auftragsdynamik in den ersten drei Quartalen und einer generell rückläufigen Nachfrage chinesischer Kunden lediglich auf 354,3 Mio. € (Vorjahr: 423,7 Mio. €). Damit beendete SUSS das vergangene Geschäftsjahr mit einem Auftragsbestand in Höhe von 266,8 Mio. €.

Profitabilitätskennzahlen deutlich unter Vorjahr

Die Bruttomarge erreichte mit 35,7 % die zuletzt im Oktober 2025 auf 35 bis 37 % aktualisierte Prognosespanne, jedoch nicht den Vorjahreswert1 von 39,6 %. Diese Entwicklung war durch einen weniger vorteilhaften Produkt- und Kundenmix sowie durch Sonderthemen geprägt. So wirkten die wachstumsbedingt temporär erhöhte Ramp-up-Unterstützung unserer Kunden für bereits installierte Tools sowie Anlauf- und Trainingskosten für die gestiegene Produktionsmenge unseres UV-Projektionsscanners dämpfend. Außerdem belasteten zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem neuen Produktionsstandort in Zhubei (Taiwan) und Wertberichtigungen auf Vorräte im Rahmen eines eingestellten, nicht-strategischen Entwicklungsprojekts, das Ergebnis. Die EBIT-Marge belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 13,1 % (Vorjahr1: 16,7 %) und profitierte dabei auch von Währungsgewinnen. Zuletzt war mit einer EBIT-Marge von 11 bis 13 % gerechnet worden.

Investitionen in neuen Standort in Taiwan prägten den Free Cashflow; Dividendenausschüttung von 0,04 € je Aktie geplant

Der Free Cashflow aus fortgeführten Aktivitäten erreichte im Geschäftsjahr 2025 einen Wert von -22,6 Mio. € (Vorjahr: 25,0 Mio. €) und war von den Investitionszahlungen für den neuen Produktionsstandort in Zhubei (Taiwan) geprägt. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug -21,6 Mio. € und konnte nicht durch den Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit kompensiert werden. Gemäß der Dividendenpolitik, die sich am Free Cashflow orientiert und eine Ausschüttung von 20 bis 40 % des Free Cashflows vorsieht, wird der Hauptversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 0,04 € je Aktie vorgeschlagen (Vorjahr: 0,30 €).

SUSS erwartet Übergangsjahr 2026 mit einem Umsatzrückgang und einer rückläufigen EBIT-Marge

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet SUSS einen Konzernumsatz von 425 bis 485 Mio. €, was im Mittelpunkt der Spanne einen Rückgang von 9,6 % gegenüber 2025 bedeuten würde. Dazu Dr. Cornelia Ballwießer, CFO von SUSS: „Wie hoch der Umsatzrückgang tatsächlich ausfällt, wird maßgeblich vom Auftragseingang in der ersten Jahreshälfte und von der Frage abhängen, welcher Anteil dieser Aufträge noch im gleichen Jahr erfüllt werden kann. Positiv stimmt uns dabei, dass sich der positive Trend im Auftragseingang nach einem starken Schlussspurt auch im ersten Quartal 2026 fortgesetzt hat.“

Die Bruttomarge erwartet das Management im Geschäftsjahr 2026 in einer Bandbreite von 35 bis 37 %. Für die Seitwärtsbewegung sorgt laut Dr. Cornelia Ballwießer, „dass sich die Struktur des Auftragsportfolios im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich nicht wesentlich ändert und Impulse aus dem Produkt- und Kundenmix somit eher nicht zu erwarten sind.“ Weitere Effekte dürften sich außerdem neutralisieren: Während Einmaleffekte und ungeplante Zusatzkosten 2026 nicht in gleichem Umfang wie im Jahr 2025 auftreten sollten, wird sich die erwartete geringere Gesamtleistung negativ auf die Fixkostendeckung auswirken.

Bei der EBIT-Marge rechnet SUSS auf Jahressicht mit einer Spanne von 8 bis 10 %. Der wesentliche Grund für den erwarteten Margenrückgang ist das sinkende Umsatzvolumen bei gleichzeitiger Steigerung der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen. Das Budget für Forschung und Entwicklung wird weiter erhöht, „um unsere zahlreichen Innovationsprojekte für die anstehenden Produkteinführungen in den kommenden Jahren, auf denen unser zukünftiges Wachstum basiert, aktiv voranzutreiben“, erläutert Dr. Thomas Rohe. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten sollen derweil nur geringfügig steigen.

„Auch wenn wir aus rein finanzieller Sicht in diesem Jahr einen kleinen Rückschritt erwarten, ist 2026 insbesondere im Hinblick auf die innovativen, neuen Lösungen, die wir in den Markt einführen werden, ein strategisch wichtiges Übergangsjahr für SUSS. Wir verbessern das Margenprofil unseres Portfolios und legen den Grundstein für profitables Wachstum in den kommenden Jahren“, ordnet Burkhardt Frick die Prognose ein. Bis 2030 soll der Konzernumsatz auf eine Größenordnung von 750 bis 900 Mio. € steigen. Für die Bruttomarge wurde auf dem Capital Markets Day im November 2025 eine deutliche Verbesserung auf 43 bis 45 % in Aussicht gestellt. Die EBIT-Marge soll sich im gleichen Zeitraum auf 20 bis 22 % erhöhen.

Der Geschäftsbericht 2025 ist in deutscher und englischer Sprache unter www.suss.com im Bereich „Für Investoren“ zum Download verfügbar.

1 Die Vorjahreszahlen wurden aufgrund von im Rahmen der Konzernabschlusserstellung 2025 vorgenommenen Bilanzierungsänderungen entsprechend angepasst. Die Änderungen sind im Geschäftsbericht 2025 im Konzernanhang erläutert.

Hinweis zu alternativen Leistungskennzahlen (APM): Die Definitionen zu in dieser Meldung verwendeten alternativen Leistungskennzahlen sind auf der Internetseite https://www.suss.com/de/investor-relations/apm veröffentlicht.



Pressekontakt:

Sven Köpsel

Vice President Investor Relations & Communications

E-Mail: sven.koepsel@suss.com

Tel.: +49 89 32007151

Über SUSS

SUSS ist ein führender Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SUSS die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran. Mit einer globalen Infrastruktur für Anwendungen und Service unterstützt SUSS mehr als 8.000 weltweit installierte Systeme. Der Hauptsitz von SUSS ist in Garching bei München. Die Aktien der SUSS MicroTec SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A10K0235). Weitere Informationen finden Sie unter suss.com.

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