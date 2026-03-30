EQS-RPT: Marinomed Biotech AG: Veröffentlichung gemäß § 95a Abs. 5 AktienG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: Marinomed Biotech AG / Veröffentlichung gemäß § 95a Abs. 5 AktienG
Marinomed Biotech AG: Veröffentlichung gemäß § 95a Abs. 5 AktienG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

30.03.2026 / 11:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Directors' Dealings Art 19 MAR

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a)

Name

Andreas Grassauer

2. Grund der Meldung

a)

Position/Status

Vorstand

b)

Erstmeldung/Berichtigung

Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a)

Name

Marinomed Biotech AG

b)

LEI

529900GN3B1EN80XF405

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden

a)

Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments

Bezugsrecht auf Aktien des Emittenten im Rahmen der Barkapitalerhöhung
 

Kennung

AT0000A3T5H4

b)

Art des Geschäfts

Erwerb: Einbuchung von Bezugsrechten (BZR), 4 BZR berechtigen zum Erwerb von 1 Aktie (angegebenes Volumen bezieht sich auf die maximal beziehbare Anzahl von AKtien)

c)

Preis(e) und Volumen

Preis

Volumen
   

14 EUR

33032 Stück

d)

Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen
   

14 EUR

33032 Stück

e)

Datum des Geschäfts

2026-03-27; UTC+02:00

f)

Ort des Geschäfts

OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes

Kontaktdaten

Name

Andreas Grassauer

E-Mail

andreas.grassauer@marinomed.com

Telefonnummer

+43 2262 90300

Ort und Datum

Vienna, 30.03.2026

30.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Marinomed Biotech AG
Hovengasse 25
2100 Korneuburg
Österreich
Internet: www.marinomed.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2300216  30.03.2026 CET/CEST

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