Euro-Bund-Future (Kontrakt Jun 26) - Charttechnische Schlagseite!
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Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo möchten wir den Langfristchart des Euro-BUND-Future auf den Prüfstand stellen, denn hier tut sich derzeit möglicherweise Entscheidendes. Doch der Reihe nach: Nach den Kursverlusten, die im Wesentlichen im Jahr 2022 stattfanden, bewegte sich das Rentenbarometer in den letzten knapp drei Jahren seitwärts. Mit dem Unterschreiten der Tiefpunkte von 2023 und 2025 bei 126,62/126,53 wurde diese Phase nun zu den Akten gelegt. Ein neues Bewegungstief (124,25) ist aus charttechnischer Sicht kein gutes Zeichen – besonders wenn es sich um ein neues Mehrjahrestief handelt. Erschwerend kommt hinzu, dass damit die Kursentwicklung der letzten Jahre als absteigendes Dreieck interpretiert werden muss (siehe Chart). Die März-Kerze bildet zudem ein „bearish engulfing“ – und zwar ein besonderes, denn die Körper der acht(!) vorangegangenen Monatskerzen werden aktuell umschlossen. Per Saldo präsentiert sich der Kursverlauf des Euro-BUND-Future mehr als angeschlagen. Die nächste Unterstützung wird dabei durch das Tief vom April 2011 bei 119,86 definiert, welches zudem sehr gut mit dem 2003er-Hoch bei 120 harmoniert.
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Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo möchten wir den Langfristchart des Euro-BUND-Future auf den Prüfstand stellen, denn hier tut sich derzeit möglicherweise Entscheidendes. Doch der Reihe nach: Nach den Kursverlusten, die im Wesentlichen im Jahr 2022 stattfanden, bewegte sich das Rentenbarometer in den letzten knapp drei Jahren seitwärts. Mit dem Unterschreiten der Tiefpunkte von 2023 und 2025 bei 126,62/126,53 wurde diese Phase nun zu den Akten gelegt. Ein neues Bewegungstief (124,25) ist aus charttechnischer Sicht kein gutes Zeichen – besonders wenn es sich um ein neues Mehrjahrestief handelt. Erschwerend kommt hinzu, dass damit die Kursentwicklung der letzten Jahre als absteigendes Dreieck interpretiert werden muss (siehe Chart). Die März-Kerze bildet zudem ein „bearish engulfing“ – und zwar ein besonderes, denn die Körper der acht(!) vorangegangenen Monatskerzen werden aktuell umschlossen. Per Saldo präsentiert sich der Kursverlauf des Euro-BUND-Future mehr als angeschlagen. Die nächste Unterstützung wird dabei durch das Tief vom April 2011 bei 119,86 definiert, welches zudem sehr gut mit dem 2003er-Hoch bei 120 harmoniert.
Euro-Bund-Future (Kontrakt Jun 26) (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Euro-Bund-Future (Kontrakt Jun 26)
Quelle: LSEG, tradesignal²
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