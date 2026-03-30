Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.03.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 30. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
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|Americas Gold and Silver
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Bank of China H
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|China Shenhua Energy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Clara Technologies
|Bericht 3. Quartal 2026
|Ganfeng Lithium
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Helium One Global
|Bericht 2. Quartal 2026
|q.beyond (QSC)
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Rezolve AI
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Sangamo Therapeutics
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|secunet Security Networks
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Sidetrade
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Sigma Lithium
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|SOUTHERN SILVER
|Bericht 3. Quartal 2026
|SUSS MicroTec
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Virgin Galactic Holdings
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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