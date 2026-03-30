Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.03.2026

onvista · Uhr
BatterienCybersecurity

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 30. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Americas Gold and SilverBericht Geschäftsjahr 2025
Bank of China HBericht Geschäftsjahr 2025
China Shenhua EnergyBericht Geschäftsjahr 2025
Clara TechnologiesBericht 3. Quartal 2026
Ganfeng LithiumBericht Geschäftsjahr 2025
Helium One GlobalBericht 2. Quartal 2026
q.beyond (QSC)Bericht Geschäftsjahr 2025
Rezolve AIBericht Geschäftsjahr 2025
Sangamo TherapeuticsBericht Geschäftsjahr 2025
secunet Security NetworksBericht Geschäftsjahr 2025
SidetradeBericht Geschäftsjahr 2025
Sigma LithiumBericht Geschäftsjahr 2025
SOUTHERN SILVERBericht 3. Quartal 2026
SUSS MicroTecBericht Geschäftsjahr 2025
Virgin Galactic HoldingsBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SUSS MicroTec
secunet
q.beyond (QSC)
Clara Technologies
Ganfeng Lithium
Americas Gold and Silver
Helium One Global
Rezolve AI
Sigma Lithium
Virgin Galactic Holdings
SOUTHERN SILVER
Sidetrade
Sangamo Therapeutics
Bank of China H
China Shenhua Energy

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