Gegenbewegung auch an diesem Montag

Markus Koch · Uhr
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Am Donnerstag und Freitag schwach, mit einem Bounce am Montag. Wir sehen an der Wall Street seit Wochen das gleiche Strickmuster. Heute ist keine Ausnahme! Es geht zum Handelsstart bergauf. Fünf Wochen in Folge Verluste, steigende Renditen und vor allem der Ölpreis über 100 US-Dollar belasten die Stimmung weiterhin massiv. Gleichzeitig haben systematische Investoren in Rekordtempo Aktien im Volumen von rund 190 Mrd. US-Dollar verkauft. Das sind alles auch Zeichen, dass eine Gegenbewegung im April wahrscheinlich ist. Wie viel Substanz diese Erholung haben wird, ist allerdings fraglich.

00:00 Intro
00:23 Überblick | Trumps widersprüchliche Posts zum Iran
02:20 Zunehmend Zeichen von Panik | Nasdaq vor Bounce?
05:45 Seit Irankrieg: Donnertage & Freitage ruhig, Montage Bouncetage
08:18 Iran: 15-Punkte Plan | Straße von Hormus | Angriff auf Aluminium u.m.
13:05 Meldungen: Private Credit Markt | Citi Group | Berkshire Hathaway | UPS
16:26 Wochenausblick: Powell in Harvard | Wirtschaftsdaten & Ergebnisse
18:51 Analysten: Meta Platforms | JPMorgan | Uber
21:57 Meldungen: Alcoa | Nvidia | Bitcoin | Crowdstrike | Palo Alto | Leidos

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