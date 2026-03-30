

EQS-Media / 30.03.2026 / 09:00 CET/CEST



Pressemitteilung

HRK LUNIS stärkt Vorstand mit ausgewiesenem M&A-Experten: David Vogeler wird neues Vorstandsmitglied für Mergers & Acquisitions und Corporate Development

Frankfurt am Main, 30. März 2026 - Die HRK LUNIS AG, einer der führenden bankenunabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands, erweitert ihren Vorstand und beruft David Vogeler, CFA, mit Wirkung zum April 2026 zum Mitglied des Vorstands mit Verantwortung für Mergers & Acquisitions (M&A) und Corporate Development.

In seiner neuen Rolle verantwortet er die Planung und Umsetzung der Buy‑and‑Build‑Strategie mit klarem Fokus auf den Erwerb von Vermögensverwaltern sowie strategischen Partnerschaften in der DACH‑Region. David Vogeler wird mit seiner umfassenden Transaktionserfahrung und tiefen Marktkenntnis die anorganische Wachstumsstrategie der HRK LUNIS AG entscheidend vorantreiben.

Langjährige Expertise und exzellente Transaktionserfahrung

David Vogeler verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der strategischen Beratung und Umsetzung komplexer M&A-Transaktionen im Finanzdienstleistungssektor. Zuletzt war er Partner im Bereich Financial Services Deal Advisory bei KPMG in Deutschland. Dort verantwortete er den Aufbau und die Leitung des Financial-Services-M&A-Geschäfts und betreute zahlreiche strategisch bedeutende Transaktionen für Banken, Vermögensverwalter, Asset Manager und Private-Equity-Investoren.

Exzellentes Netzwerk in der Vermögensverwaltungs- und Private Banking Branche sowie Zugang zu Private Equity

Vogeler ist in der Branche hervorragend vernetzt und genießt das Vertrauen wichtiger Entscheidungsträger - von Vorständen, Anteilseignern und Gründern bis hin zu Senior-Private-Equity-Experten. Als Lead Partner für Private Equity im Financial Services Bereich verfügt er über einen einzigartigen Zugang zu internationalen Finanzinvestoren und deren Portfoliounternehmen. Sein Netzwerk und seine Erfahrung sollen der HRK LUNIS AG insbesondere für weitere erfolgreiche Transaktionen und strategische Partnerschaften dienen.

„Mit David Vogeler gewinnen wir einen der profiliertesten M&A-Experten im deutschen Finanzdienstleistungsmarkt. Seine herausragende Transaktionserfahrung, seine strategische Kompetenz und sein tiefes Verständnis für den Wealth-Management-Markt werden eine zentrale Rolle bei der weiteren Umsetzung unserer Wachstumsstrategie spielen“, sagt Andreas Brandt CEO der HRK LUNIS AG.

David Vogeler ergänzt: „HRK LUNIS hat sich in den vergangenen Jahren zu einer führenden Plattform im unabhängigen Wealth Management entwickelt. Ich freue mich sehr darauf, die nächste Phase des anorganischen Wachstums aktiv mitzugestalten und gemeinsam mit dem Vorstand und dem Team die Marktposition der HRK LUNIS weiter auszubauen.“

HRK LUNIS AG - Plattform für nachhaltiges Wachstum

Mit dieser Verstärkung unterstreicht die HRK LUNIS AG ihren klaren Anspruch, ihre führende Marktposition im deutschsprachigen Wealth-Management-Markt durch gezielte strategische Akquisitionen weiter auszubauen.





Über HRK LUNIS

HRK LUNIS zählt mit einem verwalteten Vermögen von rund 8,1 Mrd. Euro zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die Belange anspruchsvoller Privatkunden, Unternehmer und deren Familien. Im institutionellen Bereich bzw. Fondsmanagement wird die Verantwortung für die Gelder von Firmen, Stiftungen, Verbänden und Pensionskassen übernommen. Von den Mitbewerbern grenzt sich HRK LUNIS vor allem durch das hauseigene Investment Office mit 17 ausgebildeten Analysten und Fondsmanagern ab. Die seit über 20 Jahren gewachsene Fachkompetenz im Bereich Private Equity ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal.

Ergänzt wird das Angebot durch das unabhängig agierende Multi Family Office WERTIQ. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft der HRK LUNIS bietet Kundinnen und Kunden einen individuellen Mehrwert, der über das rein Finanzielle hinausgeht. Die Schwerpunkte liegen bei der strategischen Vermögensplanung, dem Gesamtvermögenscontrolling und der digitalen Finanzbuchhaltung sowie der Vorsorge- und Generationenplanung und dem Stiftungswesen. Hauseigene Immobilienexperten stehen bei Themen wie Immobilienerwerb oder -verkauf zur Seite. Das Münchner Unternehmen schreibt zudem mittels Beauty Contest private, institutionelle und nachhaltige Vermögensverwaltungsmandate aus. Weitere Informationen finden Sie unter: www.hrklunis.de

Kontakt HRK LUNIS AG

Joachim Spiering

Telefon +49 (0) 89 216686 56

Mobil +49 (0) 171 337 9851

Anika Perlewitz

Telefon +49 (0) 40 22 89 72 67-3

Mobil +49 (0) 174 142 6243

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

David Vogeler_Vorstand HRKL_Foto Andreas Pohlmann

Emittent/Herausgeber: HRK LUNIS AG

Schlagwort(e): Finanzen

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