Berlin, 30. ⁠Mrz (Reuters) - Deutlich mehr Unternehmen in Deutschland planen angesichts steigender Energiekosten durch den Iran-Krieg mit höheren Preisen. Das entsprechende Barometer stieg im März auf 25,3 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit drei Jahren. ‌Im Februar hatte es noch bei 20,3 Zählern gelegen, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. "Der Preisdruck in Deutschland ⁠nimmt wieder ⁠spürbar zu", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Die hohen Energiepreise dürften die Inflation in den kommenden Monaten erhöhen."

Der Anstieg der Preiserwartungen steht Wohlrabe zufolge im Zusammenhang mit deutlich höheren Preisen für Rohöl, Gas und Strom infolge des Kriegs im Nahen Osten. Nachdem ‌die Energiekomponente die Inflation zuletzt gedämpft habe, ‌zeichne sich nun eine Umkehr ab. "Die Unternehmen geben steigende Kosten zunehmend weiter", sagte Wohlrabe. "Über höhere Produktions- und Transportkosten werden die Energiepreise auch auf Waren ⁠und Dienstleistungen durchschlagen."

Das Statistische Bundesamt will am Nachmittag eine erste Schätzung ‌zur Inflation im März veröffentlichen. Von ⁠der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen rechnen damit, dass die Verbraucherpreise im Schnitt um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen sind, von 1,9 Prozent im Februar.

Besonders stark fiel dem ‌Ifo-Institut zufolge der Anstieg der Preiserwartungen ⁠in der Industrie aus: Dort ⁠legten sie von 13 auf 20 Punkte zu. Auch im Baugewerbe zogen sie deutlich an, und zwar von zehn auf 20,2 Punkte. Die konsumnahen Dienstleister erhöhten ihre Preiserwartungen kräftig von 25,1 auf 31,6 Punkte. Auch die unternehmensnahen Dienstleister inklusive Großhandel planen öfter mit steigenden Preisen: Hier stieg der Indikator von 24,7 auf 27 Punkte. "Die Ergebnisse zeigen, dass der Preisdruck über viele Branchen hinweg ⁠wieder zunimmt", so das Fazit des Ifo-Instituts.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)