Iran warnt vor US-Bodenoffensive

- von Ariba ⁠Shahid und Nayera Abdallah

Islamabad/Dubai, 29. Mrz (Reuters) - Einen Monat nach Beginn des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran warnt die Islamische Republik vor einer weiteren Eskalation. Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Baker Kalibaf warf den USA Täuschungsmanöver bei ihrem Vorstoß für eine diplomatische Beendigung des Kriegs in Nahost vor. Die ‌USA würden unter dem Deckmantel von Verhandlungsangeboten insgeheim einen Bodenangriff vorbereiten, erklärte Kalibaf am Sonntag in einer Botschaft an die Nation. Der Iran sei vorbereitet. Seine Streitkräfte warteten auf die Ankunft ⁠von US-Bodentruppen, ⁠um diese und ihre regionalen Partner zur Rechenschaft zu ziehen. "Solange die Amerikaner die Kapitulation des Irans anstreben, lautet unsere Antwort, dass wir niemals eine Demütigung akzeptieren werden."

Das US-Militär hatte mitgeteilt, dass Tausende Marineinfanteristen in den Nahen Osten verlegt würden. Ein erstes Kontingent sei am Freitag an Bord eines Schiffs für amphibische Angriffe eingetroffen. Einem Bericht der "Washington Post" zufolge bereitet sich das US-Verteidigungsministerium auf ‌wochenlange Bodenoperationen im Iran vor, womöglich unter Einsatz von Spezialkräften ‌und konventionellen Infanterietruppen. Es bleibe jedoch ungewiss, ob Präsident Donald Trump Pläne für den Einsatz von Bodentruppen genehmigen werde. US-Außenminister Marco Rubio hat erklärt, dass die USA ihre Ziele ohne Bodentruppen erreichen könnten. Die Streitkräfte ⁠würden in die Region verlegt, um Trump maximale Flexibilität zu geben.

DIPLOMATISCHE BEMÜHUNGEN IN PAKISTAN

In Pakistan trieben potenzielle ‌Vermittlerstaaten unterdessen die Bemühungen um eine diplomatische Lösung ⁠voran. Außenminister Ishaq Dar führte Einzelgespräche mit seinen Kollegen aus der Türkei und Ägypten vor einer geplanten gemeinsamen Viererrunde mit dem Außenminister aus Saudi-Arabien. Der pakistanische Armeechef Asim Munir stand zudem in regelmäßigem Austausch mit US-Vizepräsident JD Vance, wie aus informierten Kreisen verlautete. Die ‌Türkei arbeitete mit anderen Staaten an einem Vorschlag ⁠zur Öffnung der Straße von Hormus, sagte ⁠ein weiterer Insider. Es gehe Ankara vor allem um eine Feuerpause. Die weitgehende Sperrung der Meerenge hat zu massiven Störungen der weltweiten Energieversorgung geführt und die Ölpreise drastisch steigen lassen.

Die USA hatten dem Iran in der vergangenen Woche einen 15-Punkte-Plan für einen Waffenstillstand vorgelegt, der eine Öffnung der Wasserstraße und Einschränkungen des iranischen Atomprogramms vorsah. Teheran lehnte dies jedoch ab und unterbreitete eigene Vorschläge.

Ungeachtet der Bemühungen in Pakistan gingen die Kampfhandlungen weiter. Auch andere Staaten in der Region gerieten am Wochenende erneut unter Beschuss. Zudem griffen die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen ⁠im Jemen am Samstag erstmals seit Beginn des Krieges Israel an.

(geschrieben von Christian Rüttger. Redigiert von Holger Hansen.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)