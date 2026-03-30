Iran will Botschafter nicht aus dem Libanon abziehen

dpa-AFX · Uhr
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BEIRUT (dpa-AFX) - Trotz einer Ausweisung der Behörden im Libanon will der iranische Botschafter das Land nicht verlassen. Der Botschafter in Beirut werde seine Arbeit fortsetzen und an seinem Einsatzort bleiben, sagte der iranische Außenamtssprecher Ismail Baghai laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Das libanesische Außenministerium wollte sich zu der Angelegenheit auf Nachfrage zunächst nicht äußern.

Das libanesische Außenministerium hatte den iranischen Botschafter im Land Mohammed Resa Scheibani vergangene Woche zur Persona non grata erklärt. Er hätte das Land eigentlich bis gestern verlassen sollen.

Der libanesische Staat steht unter Druck, die Entwaffnung der vom Iran unterstützen Hisbollah im Land durchzusetzen. Im Zuge des Iran-Kriegs ist auch der Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel wieder eskaliert. Lange Zeit agierte die Hisbollah im Land wie ein Staat im Staate. Israel wirft der libanesischen Regierung Versagen beim Prozess der Entwaffnung vor.

Die libanesische Regierung versucht, den iranischen Einfluss im Land einzudämmen. Auch die militärischen Aktivitäten der Hisbollah wurden zuletzt für illegal erklärt. Auch darauf folgten bisher keine greifbaren Konsequenzen./arj/DP/zb

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