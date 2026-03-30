IRW-News: BioNxt Solutions Inc.: BioNxt treibt Semaglutid als erste Anwendung seiner umfassenden GLP-1-ODF-Plattformstrategie voran

IRW-PRESS: BioNxt Solutions Inc.: BioNxt treibt Semaglutid als erste Anwendung seiner umfassenden GLP-1-ODF-Plattformstrategie voran

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 30. März 2026 / BioNxt Solutions Inc. (BioNxt oder das Unternehmen) (CSE:BNXT)(OTCQB:BNXTF)(FWB:BXT), ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf fortschrittliche Arzneimittelabgabesysteme spezialisiert hat, freut sich, ein Update zu seinem Semaglutid-Oral-Thin-Film-Programm (ODF) und seiner umfassenderen Strategie zur Entwicklung einer skalierbaren Plattform für GLP-1-Rezeptoragonisten und peptidbasierte Therapeutika zu geben.

Semaglutid als führender Kandidat für die Validierung der GLP-1-Plattform

BioNxt befindet sich derzeit in der frühen Entwicklungsphase seines Semaglutid-ODF-Programms, wobei erste Formulierungsarbeiten im Gange sind, einschließlich vorläufiger Machbarkeits- und explorativer Proof-of-Concept-Bewertungen. Semaglutid, ein führender GLP-1-Rezeptoragonist, der weit verbreitet in der Behandlung von Typ-2-Diabetes und Adipositas eingesetzt wird, wurde als Leitkandidat des Unternehmens ausgewählt, um die Entwicklung eines sublingualen oralen Dünnfilm-Ansatzes (ODF) der nächsten Generation für Peptidtherapeutika voranzutreiben.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Semaglutid aufgrund seines starken klinischen Profils, des großen und schnell wachsenden globalen Marktes sowie des gut etablierten Zulassungsprozesses eine ideale Modellverbindung darstellt. Durch die Untersuchung der Machbarkeit mit Semaglutid schafft BioNxt die Grundlage für eine potenziell breitere Anwendung von Dünnfilm-Verabreichungsansätzen bei peptidbasierten Therapeutika.

Das Programm befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium, und es sind weitere Arbeiten erforderlich, um die Leistungsfähigkeit der Formulierung, die Bioverfügbarkeit und die Verabreichungseigenschaften zu validieren.

Ausweitung auf eine GLP-1- und Peptid-Verabreichungsplattform

Der strategische Fokus von BioNxt geht über ein Modell der Entwicklung einzelner Produkte hinaus. Das Unternehmen treibt einen ODF-Formulierungsansatz der nächsten Generation voran, der die sublinguale Verabreichung komplexer Peptidwirkstoffe, einschließlich GLP-1-Rezeptoragonisten, ermöglichen soll.

Aufbauend auf seinen frühen Arbeiten mit Semaglutid evaluiert BioNxt das Potenzial, diesen Ansatz auf weitere Wirkstoffe der GLP-1-Klasse auszuweiten, darunter Therapien der nächsten Generation wie Tirzepatid und etablierte Moleküle wie Liraglutid. Diese Wirkstoffe weisen strukturelle und pharmakologische Eigenschaften auf, die mit der Formulierungsstrategie von BioNxt kompatibel sein könnten.

Die Entwicklungsbemühungen des Unternehmens konzentrieren sich auf die Identifizierung und Optimierung von Trägersystemen und Filmzusammensetzungen, die die Verabreichung großer, sequenzbasierter Peptidmoleküle unterstützen können. Es wird erwartet, dass dieses Programm neues geistiges Eigentum im Bereich der Formulierung, der Trägersysteme und der Peptidverabreichungsmechanismen hervorbringt.

Nach weiterer Validierung beabsichtigt BioNxt, eine umfassendere Strategie zum Schutz geistigen Eigentums zu verfolgen, die auf Verabreichungstechnologien und potenzielle Anwendungen mit mehreren Wirkstoffen innerhalb der GLP-1-Kategorie und anderer peptidbasierter Therapiebereiche abzielt.

Große und schnell wachsende Marktchancen

Der weltweite Markt für GLP-1-Rezeptoragonisten ist eines der am schnellsten wachsenden Segmente in der pharmazeutischen Industrie, angetrieben durch die steigende Prävalenz von Adipositas und Typ-2-Diabetes sowie den zunehmenden klinischen Einsatz in der kardiometabolischen Versorgung. Laut Fortune Business Insights wurde der weltweite Markt für GLP-1-Rezeptoragonisten im Jahr 2025 auf 62,83 Mrd. USD geschätzt und soll bis 2034 auf 254,19 Mrd. USD wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,8 % entspricht.

Semaglutid bleibt der führende kommerzielle Maßstab in dieser Kategorie. In seinem Jahresbericht 2024 meldete Novo Nordisk für 2024 einen Umsatz von etwa 17,4 Mrd. USD mit Ozempic und etwa 3,4 Mrd. USD mit Rybelsus, während der Gesamtumsatz im Bereich der Adipositas-Behandlung, einschließlich Wegovy und Saxenda, etwa 9,4 Mrd. USD erreichte.

BioNxt ist der Ansicht, dass alternative, patientenfreundliche Darreichungsformen wie sublinguale orale Dünnfilme in der nächsten Phase der Marktentwicklung eine wichtige Rolle spielen könnten, insbesondere durch die Verbesserung von Komfort, Therapietreue und Zugänglichkeit im Vergleich zu injizierbaren Therapien.

Plattformstrategie und kommerzielle Aussichten

BioNxt positioniert sich als Plattformentwickler, dessen Schwerpunkt auf Innovationen in der Arzneimittelverabreichung und nicht auf der Entdeckung pharmazeutischer Wirkstoffe liegt. Der Entwicklungsansatz des Unternehmens zielt darauf ab, Möglichkeiten für das Lebenszyklusmanagement etablierter Medikamente zu schaffen, neue Formulierungen für zugelassene Wirkstoffe zu unterstützen und potenzielle Lizenz- und Partnerschaftsvereinbarungen mit Pharmaunternehmen zu erleichtern.

Durch die Kombination eines nicht-invasiven, nadelfreien Verabreichungsansatzes mit formulierungsbasiertem geistigem Eigentum strebt BioNxt die Schaffung einer skalierbaren und kommerziell attraktiven Plattform an, die in verschiedenen Therapiebereichen eingesetzt werden kann, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Stoffwechselerkrankungen und peptidbasierten Indikationen liegt.

Semaglutid stellt den ersten Schritt in dieser Strategie dar und dient als erster Validierungskandidat für das umfassendere Plattformkonzept.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Plattformen für die Verabreichung von Medikamenten der nächsten Generation, diagnostische Screening-Systeme und die Entwicklung pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Zu seinen proprietären Plattformen gehören sublinguale Dünnfilme, transdermale Pflaster, orale Tabletten und eine neue Plattform für gezielte Chemotherapie, die Krebsmedikamente direkt an Tumore abgibt und gleichzeitig Nebenwirkungen reduziert.

Mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa erzielt BioNxt entsprechende Fortschritte bei den behördlichen Zulassungsverfahren und Vermarktungsinitiativen, wobei der Fokus in erster Linie auf den europäischen Märkten liegt. BioNxt hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung durch die Bereitstellung von präzisen, patientenzentrierten Lösungen zu verbessern, mit denen man weltweit größere Behandlungserfolge erzielen will.

BioNxt notiert an der Canadian Securities Exchange (BNXT), im OTC-Markt (BNXTF) und in Deutschland (WKN: A3D1K3). Nähere Informationen zu BioNxt erhalten Sie unter www.bionxt.com.

Ansprechpartner für Investor Relations und Medien

Hugh Rogers, Mitbegründer, CEO und Vorstandsmitglied

E-Mail: investor.relations@bionxt.com

Telefon: +1 780-818-6422

Web: www.bionxt.com

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Instagram: https://www.instagram.com/bionxt

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Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem Aussagen zu: der Entwicklung und dem Fortschritt des Programms des Unternehmens für Semaglutid als orales Dünnfilmpräparat (ODF); der Eignung der ODF-Plattform des Unternehmens für die Verabreichung von GLP-1-Rezeptoragonisten und anderen peptidbasierten Therapeutika; der potenziellen Erweiterung der Plattform auf weitere Wirkstoffe, darunter Tirzepatid, Liraglutid und andere Peptidwirkstoffe; der Strategie des Unternehmens im Bereich geistiges Eigentum, einschließlich der Entwicklung und des Schutzes von Formulierungs- und Verabreichungstechnologien; dem voraussichtlichen Zeitplan, Umfang und die Ergebnisse weiterer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten; potenziellen Zulassungswegen; sowie potenziellen Möglichkeiten zur Vermarktung, Lizenzierung oder zum Aufbau von Partnerschaften.

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QUELLE: BioNxt Solutions Inc.

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