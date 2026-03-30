IRW-News: Datavault AI Inc: Der Mandela Dollar (MUSD) wurde angekündigt, um Mandelas Vermächtnis der finanziellen Inklusion für benachteiligte Gemeinschaften weltweit zu fördern

IRW-PRESS: Datavault AI Inc: Der Mandela Dollar (MUSD) wurde angekündigt, um Mandelas Vermächtnis der finanziellen Inklusion für benachteiligte Gemeinschaften weltweit zu fördern

Datavault AI Inc., Mandela Dlamini & Manaway L.L.C. und Unity Reserve Holdings L.L.C. führen den MUSD-Stablecoin ein, um die finanzielle Inklusion voranzutreiben und das Vermächtnis von Nelson Mandela zu würdigen

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 30. März 2026 / Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) (Datavault AI oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Zertifizierung, digitales Engagement und die Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), Mandela Dlamini & Manaway L.L.C., ein in Wyoming, USA ansässiges Unternehmen (MDM LLC), das sich der Förderung von Nelson Mandelas Vision von Gleichheit, Würde und wirtschaftlicher Selbstbestimmung verschrieben hat, sowie Unity Reserve Holdings L.L.C. (Unity Reserve) unter der Leitung von Mustaq Patel, gaben heute die offizielle Einführung des Mandela Dollar (MUSD) bekannt, einem neuen, an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin, der darauf ausgelegt ist, die finanzielle Inklusion für unterversorgte Gemeinschaften weltweit zu fördern.

Der MUSD ist als transparenter, sicherer und zugänglicher digitaler Dollar konzipiert, der auf Blockchain-Technologie basiert und kostengünstige Überweisungen, Sparen, Mikrokredite und alltägliche Transaktionen in Regionen mit eingeschränktem Zugang zum Bankwesen ermöglicht. Dieser Stablecoin verkörpert die Prinzipien von Freiheit, Versöhnung und Chancen, die Nelson Mandelas Leben prägten, und stellt sicher, dass Finanzinstrumente inklusiv, gerecht und auf soziale Wirkung ausgerichtet sind.

Im Rahmen der Vereinbarung mit MDM LLC und Unity Reserve wird Datavault AI als primärer Technologiepartner fungieren und seine patentierten, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Plattformen, sein Know-how im Bereich Tokenisierung, seine sichere Dateninfrastruktur sowie skalierbare Blockchain-Lösungen - einschließlich der Integration mit seinen Frameworks für die Tokenisierung von Emissionszertifikaten und RWA - bereitstellen, um die Ausgabe, Rücknahme, Compliance und On-Chain-Transparenz von MUSD zu gewährleisten.

Mandela hat uns gelehrt, dass Freiheit ohne wirtschaftliche Gerechtigkeit unvollständig ist, sagte Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI. MUSD stellt einen praktischen Schritt nach vorne dar - wir nutzen unsere bewährte Stablecoin- und Tokenisierungstechnologie, um einen grenzenlosen, reibungslosen digitalen Dollar zu schaffen, der Menschen ohne oder mit nur eingeschränktem Zugang zu Bankdienstleistungen stärkt. Unsere Investition unterstreicht unseren Glauben an diese Mission und unser langfristiges Engagement für den Aufbau inklusiver Finanzsysteme, die Mandelas bleibende Werte widerspiegeln.

Ihre Königliche Hoheit Zaziwe Dlamini-Manaway, Direktorin von MDM LLC, erklärte: Dieser Stablecoin setzt den langen Marsch in die Freiheit im digitalen Zeitalter fort. Durch die Partnerschaft mit Datavault AI und Unity Reserve nutzen wir modernste Blockchain- und KI-Technologie, um echte wirtschaftliche Würde zu schaffen - und machen Mandelas Traum von Chancen für alle greifbar und für Millionen zugänglich. MUSD ist mehr als eine Währung; es ist die Fortsetzung des Kampfes für Gleichberechtigung.

Mustaq Patel, Gründer von Unity Reserve, fügte hinzu: Nelson Mandelas Vermächtnis inspiriert uns dazu, durch Innovation und Inklusion dauerhafte Veränderungen zu bewirken. Als Gründungspartner ist Unity Reserve stolz darauf, MUSD zu unterstützen, indem wir strategisches Kapital und globale Netzwerke zusammenbringen, um diesen transformativen Stablecoin zu skalieren. Gemeinsam mit Datavault AI und MDM LLC entwickeln wir ein sicheres, wirkungsvolles Finanzinstrument, das Madibas Vision von Würde und Chancen für benachteiligte Menschen würdigt - und wirtschaftliche Selbstbestimmung für Gemeinschaften weltweit Wirklichkeit werden lässt.

Zu den geplanten Hauptfunktionen von MUSD gehören:

- Cybersichere Datavault AI IBM SanQtum Quantum-Unternehmensverschlüsselung digitaler Vermögenswerte

- 1:1-Bindung an den US-Dollar, gestützt durch hochwertige Mandela-Reserven, die in regulierter Verwahrung gehalten werden.

- Extrem niedrige Transaktionsgebühren, optimiert für grenzüberschreitende Überweisungen und Mikrozahlungen.

- Integrierte Transparenz und Überprüfbarkeit über die Blockchain mit Echtzeit-Nachweis der Reserven.

- Integration mit Wallets, dezentralen Finanzprotokollen und Bildungs-/Kleinstunternehmerprogrammen, die auf die Initiativen im Sinne des Mandela-Erbes abgestimmt sind.

- Ein Teil der Protokolleinnahmen fließt in wohltätige Zwecke zur Förderung von Bildung, Kompetenzentwicklung und Armutsbekämpfung über Partner, die Nelson Mandelas Werte vertreten.

Das Joint Venture wird gemeinsam von einem Governance-Gremium überwacht, in dem alle drei Organisationen vertreten sind, um die Übereinstimmung mit Mandelas Werten der Integrität, Rechenschaftspflicht und des sozialen Wohls sicherzustellen. Die erste Einführung konzentriert sich auf vorrangige Regionen in Afrika und aufstrebende Märkte, wobei eine schrittweise globale Expansion vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen geplant ist.

Der offizielle Mandela Dollar (MUSD) wurde noch nicht eingeführt und ist an keiner Börse oder Blockchain verfügbar. Wir raten dringend jedem, sich vor Token, Websites oder sozialen Kanälen in Acht zu nehmen, die behaupten, den Mandela Dollar zu vertreten. Die einzigen offiziellen Ankündigungen zum Mandela Dollar erfolgen über unsere Kanäle.

Der Relaunch von Datavault AIs Information Data Exchange® (IDE), International Elements Exchange (IEE) und Sports Illustrated NIL Exchange wird eine patentierte, quantenfähige Data Vault®-Infrastruktur und ein vertrauenswürdiges NASDAQ-Finanzframework bieten, zusammen mit der New York Interactive Advertising Exchange (NYIAX®), wodurch ein internationaler Standard in der internationalen Tokenomics geschaffen wird.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AI (NASDAQ:DVLT) ist führend im Bereich KI-gesteuerter Datenerfahrungen, Bewertung und Monetarisierung von Assets in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Akustikwissenschaften und Datenwissenschaft.

Die Abteilung für Akustikwissenschaften von Datavault AI verfügt über die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® sowie über branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose hochauflösende Tonübertragung mit Schutz des geistigen Eigentums (IP) für Audio-Timing, Synchronisation und mehrkanalige Interferenzunterdrückung. Die Abteilung für Datenwissenschaft nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten anzubieten.

Die Plattform von Datavault AI bedient verschiedene Branchen, darunter Lizenzen für Hochleistungsrechensoftware in den Bereichen Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange® ermöglicht Digital Twins und die Lizenzierung von Name, Bild und Ähnlichkeit, indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadaten verknüpft werden, wodurch eine verantwortungsvolle KI mit Integrität gefördert wird. Die Technologieplattform des Unternehmens ist vollständig anpassbar und bietet KI- und maschinell lernbasierte Automatisierung, die Integration von Drittanbietersystemen, detaillierte Analysen und Daten, Marketingautomatisierung sowie Werbeüberwachung.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Weitere Informationen über Datavault AI finden Sie unter www.dvlt.ai.

Über Mandela Dlamini & Manaway L.L.C.

Mandela Dlamini & Manaway L.L.C. ist ein in Wyoming, USA, ansässiges Unternehmen, das sich dafür einsetzt, das Vermächtnis von Nelson Mandela durch innovative, technologiegetriebene Initiativen in den Bereichen Bildung, soziales Engagement und wirtschaftliche Stärkung weiterzuführen. Inspiriert von Mandelas Autobiografie und seinem lebenslangen Einsatz für Freiheit und Gleichheit entwickelt das Unternehmen zukunftsorientierte Programme, die historische Werte mit modernen Lösungen für globale Inklusion verbinden.

Über Unity Reserve Holdings L.L.C.

Unity Reserve Holdings L.L.C. ist eine Venture-Capital-Gesellschaft, die sich auf wirkungsvolle Investitionen in den Bereichen Technologie, Fintech und nachhaltige Entwicklung konzentriert. Unter der Leitung von Mustaq Patel arbeitet das Unternehmen mit Organisationen zusammen, die ähnliche Ziele verfolgen, um innovative Lösungen zu skalieren, die wirtschaftliche Inklusion und positiven Wandel vorantreiben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. (Datavault AI, das Unternehmen, uns, unser oder wir) und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie kann, dürfte, wird, soll, sollte, erwartet, plant, geht davon aus, könnte, beabsichtigt, Ziel, prognostiziert, erwägt, glaubt, schätzt, sagt voraus, Potenzial, Zielsetzung, strebt an, wahrscheinlich oder setzt fort oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategie, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu zukünftigen Ereignissen und den erwarteten operativen, technischen und kommerziellen Ergebnissen der Geschäftsstrategie des Unternehmens, einschließlich der potenziellen Markteinführung von Produkten und Tools, darunter MUSD, als Ergebnis unserer Zusammenarbeit mit Mandela Dlamini & Manaway L.L.C. und Unity Reserve Holdings L.L.C., basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seinem Management als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen: Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Datavault AI, seine kommerziellen Partnerschaften, Kooperationen und/oder Strategien erfolgreich umzusetzen, einschließlich der Zusammenarbeit mit Mandela Dlamini & Manaway L.L.C. und Unity Reserve Holdings L.L.C.; Veränderungen der Marktnachfrage nach sicherer Hochleistungsdatenverarbeitung; die Leistung, der Zeitplan oder der Erfolg der Einführung der firmeneigenen Plattformen DataScore®, DataValue® und Data Vault® des Unternehmens zur Digitalisierung von Eigentumsanteilen an den Antimonvorkommen von ASMI durch blockchainbasierte Tokenisierung; Veränderungen in der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die ausführlicher in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind, und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Datavault AI wird die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich erreichen und Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen künftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigen wird.

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QUELLE: Datavault AI Inc

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