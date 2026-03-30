Chinesischer Tech-Riese

JD.com will Ceconomy-Übernahme in Österreich neu beantragen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: Rokas Tenys/Shutterstock.com

Der chinesische Tech-Riese JD.com reagiert auf neue Hürden bei der Übernahme von Ceconomy und stellt einen Antrag für die Pläne in Österreich neu. "Der Antrag wird innerhalb der nächsten ‌Wochen neu eingereicht", sagte ein Sprecher am Montag. Das österreichische Wirtschaftsministerium hatte zuvor erklärt, der Prüfantrag sei mit Wirkung ⁠zum ⁠10. April zurückgezogen worden. Vor diesem Hintergrund erschlössen sich die konkreten Absichten der beteiligten Firmen derzeit nicht. Das Ministerium zeigte sich zudem irritiert über Aussagen des Unternehmens, wonach sich die Behörde einer gemeinsamen Lösungsfindung versperre. Man sei ‌im höchsten Maße kooperativ und stehe ‌in laufenden Gesprächen, hieß es in der Mitteilung weiter. Details nannte das Ministerium unter Verweis auf die strengen gesetzlichen Vorgaben ⁠zur Vertraulichkeit des Verfahrens nicht.

Ceconomy hatte am Freitag erklärt, es ‌sei ungewiss, ob und wann ⁠die investitionskontrollrechtliche Freigabe in Österreich erteilt werde. Ein Sprecher von JD.com hatte daraufhin auf weitreichende Zusagen an die österreichischen Behörden verwiesen, die unter anderem Standorte, Arbeitsplätze ‌und den Datenschutz beträfen. ⁠Ceconomy betreibt in der Alpenrepublik ⁠50 MediaMarkt-Filialen.

Der österreichische Staat prüft bei Verkäufen ins außereuropäische Ausland, ob die Transaktion die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung gefährden könnte. Dies betrifft vor allem den Bereich der kritischen Infrastruktur. Die entsprechende Genehmigung der Bundesregierung in Deutschland steht noch aus, wird von Ceconomy jedoch zeitnah erwartet.

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