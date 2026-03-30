Kampfjets fangen Zivilflugzeug nahe Trumps Anwesen in Florida ab

29. ⁠Mrz (Reuters) - US-Kampfjets haben ein Zivilflugzeug aus einer Flugverbotszone nahe dem Anwesen von Präsident Donald Trump in Florida eskortiert. ‌Die Maschine sei am Sonntag in den gesperrten Luftraum über Mar-a-Lago in ⁠Palm ⁠Beach eingedrungen und anschließend sicher aus dem Gebiet geleitet worden, teilte das nordamerikanische Luftverteidigungskommando Norad mit. Der Luftraum wird in der Regel ‌dann gesperrt, wenn sich ‌der US-Präsident in der Gegend aufhält.

Während des Abfangmanövers seien Leuchtraketen abgefeuert worden, ⁠die für die Öffentlichkeit möglicherweise sichtbar ‌gewesen seien, hieß ⁠es in der Mitteilung weiter. Damit habe die Aufmerksamkeit des Piloten erregt und mit ihm kommuniziert ‌werden sollen. ⁠Norad hat seit Trumps ⁠Rückkehr ins Präsidentenamt im vergangenen Jahr bereits mehrere ähnliche Vorfälle gemeldet. Diese seien alle glimpflich ausgegangen.

(Bericht von Rodrigo Campos, bearbeitet von Jörn Poltz, redigiert von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)