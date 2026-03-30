Kommission schlägt 42-Milliarden-Sparpaket für Krankenkassen vor

- von Holger ⁠Hansen

Berlin, 30. Mrz (Reuters) - Eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission schlägt zur Sanierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ein Reformpaket im Volumen von rund 42 Milliarden Euro vor. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) kündigte bei der Vorstellung des Berichts am Montag an, dem Kabinett spätestens bis Ende Juli ein Sparpaket vorlegen zu wollen. Die "Finanzkommission Gesundheit" warnte, dass der GKV ohne Reformen schon 2027 eine Finanzlücke ‌von 15,3 Milliarden Euro drohe. Diese würde bis 2030 auf über 40 Milliarden Euro anwachsen. Das Paket umfasst Vorschläge, die auch den Bundeshaushalt in zweistelliger Milliardenhöhe belasten würden.

Die Vorschläge der Expertinnen und Experten aus den Bereichen ⁠Ökonomie, Medizin, Sozialrecht, Ethik ⁠und Prävention bilden die Grundlage für die von der Regierung aus CDU, CSU und SPD geplanten Reformen. Neben dem Gesundheitsbereich will die Koalition in den nächsten Monaten auch die Pflege- und die Rentenversicherung wie auch Entlastungen im Steuerrecht angehen.

WARKEN: WERDEN UNS IM WESENTLICHEN AN PAKET HALTEN

Warken zufolge stecken die Kommissionsvorschläge den Rahmen für die Koalition ab. "Wir werden uns im Wesentlichen an das halten, was die Kommission vorschlägt", sagte die Ministerin. Das Gesetz solle spätestens Ende ‌Juli im Kabinett sein.

Kernpunkte müssen aber wesentlich entschieden werden. So schlägt die ‌Kommission vor, die Gesundheitskosten für Bezieher der Grundsicherung vollständig aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren. Das wären rund 12,5 Milliarden Euro, die Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) in den Etat-Eckwerten für 2027 berücksichtigen müsste, die er Ende April vorlegen will. Dafür fehlt bisher das Geld ⁠im Bundeshaushalt, in dem ab dem Jahr 2028 bereits eine Lücke von 60 Milliarden Euro klafft.

Warken erklärte, sie werde ‌auf Basis des Berichts ein "ausgewogenes, sozial verträgliches und wirtschaftlich tragfähiges" ⁠Gesamtpaket vorstellen. An den Grundpfeilern des solidarischen Gesundheitssystems werde nicht gerüttelt. Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte die Gesundheitsreform zuvor als den "härtesten Brocken" der anstehenden Sozialreformen bezeichnet.

ANSTIEG DER VERGÜTUNGEN SOLL GEBREMST WERDEN

Das Paket sieht vor, die Lasten auf mehrere Schultern zu verteilen. Den größten Beitrag sollen mit rund 19 Milliarden Euro die Leistungserbringer ‌wie Ärzte, Kliniken und die Pharmaindustrie aufbringen. Zentrales Instrument ist ⁠dabei die Rückkehr zu einer Ausgabenpolitik, bei der ⁠die Vergütungen nicht stärker steigen dürfen als die Einnahmen.

Auch die Versicherten sollen sich an der Sanierung beteiligen. Die Kommission schlägt unter anderem vor, die beitragsfreie Mitversicherung von Ehegatten ohne Kinder unter sechs Jahren abzuschaffen, was allein 3,5 Milliarden Euro an Mehreinnahmen bringen würde. Zudem sollen Patienten über an die Inflation angepasste Zuzahlungen sowie eine Absenkung des Krankengeldes 4,1 Milliarden Euro beitragen. Weitere Vorschläge umfassen die Streichung von Homöopathie als Kassenleistung sowie höhere Steuern auf Tabak, Alkohol und zuckerhaltige Getränke.

Die Kosten in der GKV waren in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und belasten Arbeitnehmer und Arbeitgeber immer stärker. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag und der allgemeine Beitragssatz von 14,6 Prozent liegen mittlerweile bei ⁠einem Rekordwert von gut 17,7 Prozent des Bruttolohns. Dies teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber je zur Hälfte.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)