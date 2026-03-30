Mecklenburg-Vorpommern und Bremen 2025 Spitzenreiter beim Wirtschaftswachstum

Berlin, 30. ⁠Mrz (Reuters) - In ganz Deutschland ist die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern und Bremen im vergangenen Jahr am stärksten gewachsen. In beiden nördlichen Bundesländern stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,4 Prozent, wie die Landesstatistikämter am Montag mitteilten. Der ‌bundesweite Schnitt lag bei nur 0,2 Prozent. Schlusslicht war das Saarland, wo die Wirtschaft um 0,9 Prozent schrumpfte, während das BIP ⁠in ⁠Baden-Württemberg um 0,6 Prozent fiel und in Rheinland-Pfalz um 0,5 Prozent. Aufgrund des Irankriegs senken Ökonomen ihre Prognosen für die deutsche Konjunktur für 2026. Wegen der Mehrausgaben für Infrastruktur und Verteidigung hatten Fachleute eigentlich rund ein Prozent Wachstum erwartet. Dies dürfte angesichts höherer ‌Inflation oder Lieferengpässen niedriger ausfallen. Das ‌IMK-Institut erwartet bei einem längeren Nahostkrieg sogar nur noch 0,2 Prozent Wachstum.

In Bremen sorgten 2025 vor allem Impulse vom Produzierenden Gewerbe für Schwung. Hier ⁠stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung um 3,2 Prozent, während sie bundesweit um ‌1,1 Prozent sank. Ein Grund ⁠für das starke Wachstum in Mecklenburg-Vorpommern war nach Angaben des dortigen Statistikamts, dass das Bruttoinlandsprodukt für 2024 von plus 1,3 Prozent auf minus 0,3 Prozent revidiert werden musste. "Ohne die Vorjahresrevision ‌hätte das BIP-Wachstum im Jahr ⁠2025 in Mecklenburg-Vorpommern nur 0,3 ⁠Prozent betragen."

Im Saarland büßte das Produzierende Gewerbe - also Industrie, Bau und Energiesektor - deutlich ein. Die Bruttowertschöpfung sank hier real um 4,8 Prozent. Bei den Dienstleistern lief es ebenfalls nicht so gut wie im bundesweiten Durchschnitt. Im Südwesten derweil leidet die Wirtschaft unter dem Strukturwandel - etwa in der Autobranche. "Baden-Württemberg verzeichnet damit das dritte Rezessionsjahr in Folge", teilte das Statistikamt in Stuttgart mit.

(Bericht von ⁠Klaus Lauer; redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)