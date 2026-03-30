Kevin Warsh

Anhörung für designierten US-Notenbankchef soll Mitte April stattfinden

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Das Gebäude der US-Notenbank Federal Reserve
Quelle: Adobe.com/doganmesut

(Reuters) - Der Bankenausschuss des US-Senats plant einem Medienbericht zufolge in der Woche ab dem 13. April eine Anhörung zur Nominierung ‌von Kevin Warsh als neuen Chef der US-Notenbank Fed. Dies berichtete das Nachrichtenportal "Punchbowl News" ⁠am ⁠Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf zwei Insider. Politischer Widerstand hatte Warshs Nominierung im Senat bislang aufgehalten. Der amtierende Fed-Chef Jerome Powell bleibt damit vorerst im Amt, ‌obwohl US-Präsident Donald Trump ‌auf einen Nachfolger drängt, der zu schnelleren Zinssenkungen bereit ist.

Iran-Konflikt eskaliert weiter
Die Inflation kommt zurück: Diese Investments schützen12.03.2026 · 14:00 Uhr · onvista
Ein Tanker wird beladen.

Die Ungewissheit über die Führung ⁠der Notenbank trifft auf eine sich verschärfende ‌Inflation. Die Ölpreise ⁠sind nach von den USA unterstützten Luftangriffen auf den Iran und einem eskalierenden Krieg im Nahen Osten, der ‌wichtige Schifffahrtsrouten ⁠stört, stark gestiegen. Händler rechnen ⁠in diesem Jahr kaum noch mit einer Zinssenkung, da die höheren Energiekosten die allgemeine Teuerung anheizen und den Spielraum für eine Lockerung der Geldpolitik einschränken.

Das könnte dich auch interessieren

Märkte drehen ins Plus
Trumps Rückzieher befeuert Börsen und lässt Ölpreis sinken23. März · Reuters
Trumps Rückzieher befeuert Börsen und lässt Ölpreis sinken
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 29.03.2026
Märkte im Rückwärtsgang: Der März 2026 wird zum Warnsignalgestern, 17:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Kriegsende dürfte keine neuen Rekordkurse bringengestern, 06:37 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News