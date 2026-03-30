Anhörung für designierten US-Notenbankchef soll Mitte April stattfinden

(Reuters) - Der Bankenausschuss des US-Senats plant einem Medienbericht zufolge in der Woche ab dem 13. April eine Anhörung zur Nominierung ‌von Kevin Warsh als neuen Chef der US-Notenbank Fed. Dies berichtete das Nachrichtenportal "Punchbowl News" ⁠am ⁠Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf zwei Insider. Politischer Widerstand hatte Warshs Nominierung im Senat bislang aufgehalten. Der amtierende Fed-Chef Jerome Powell bleibt damit vorerst im Amt, ‌obwohl US-Präsident Donald Trump ‌auf einen Nachfolger drängt, der zu schnelleren Zinssenkungen bereit ist.

Die Ungewissheit über die Führung ⁠der Notenbank trifft auf eine sich verschärfende ‌Inflation. Die Ölpreise ⁠sind nach von den USA unterstützten Luftangriffen auf den Iran und einem eskalierenden Krieg im Nahen Osten, der ‌wichtige Schifffahrtsrouten ⁠stört, stark gestiegen. Händler rechnen ⁠in diesem Jahr kaum noch mit einer Zinssenkung, da die höheren Energiekosten die allgemeine Teuerung anheizen und den Spielraum für eine Lockerung der Geldpolitik einschränken.