Merz strebt Rückkehr von 80 Prozent der Syrer an
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) strebt die Rückkehr von 80 Prozent der mehr als 900.000 Syrer in Deutschland in ihr Heimatland an. "In der längeren Perspektive der nächsten drei Jahre, das ist auch der Wunsch von Präsident Scharaa gewesen, sollen rund 80 Prozent der in Deutschland jetzt sich aufhaltenden Syrerinnen und Syrer zurück in ihr Heimatland kehren", sagte er auf einer Pressekonferenz mit dem syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa in Berlin./mfi/hoe/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 29.03.2026Märkte im Rückwärtsgang: Der März 2026 wird zum Warnsignalgestern, 17:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeKriegsende dürfte keine neuen Rekordkurse bringengestern, 06:37 Uhr · onvista-Partners